〈區塊鏈大應用〉韓國電信巨頭KT推區塊鏈技術5G網路服務 防範駭客攻擊

據外電報導，韓國電信巨頭 KT 推出了基於區塊鏈技術的 5G 網路品牌「GiGA Chain」及相關的區塊鏈的服務，以增強安全性並有助於防止網路駭客攻擊。

受惠於新一代 5G 網路的發展，物聯網 (IoT) 設備的數量預計在 2021 年將成長到 300 億台。KT 認為，區塊鏈技術對於確保連接設備的安全至關重要。為了在 5G 時代提供高階安全技術，該公司開發了 GiGA Stealth 技術，可以隱藏連接設備的 IP 地址，以防止駭客的攻擊。

「在 5G 時代，將有大量物聯網設備，其中有許多設備可能更容易受到網路攻擊。因此我們決定採用區塊鏈技術提高網路安全。」KT 未來平台業務集團總裁 Lee Dong-myeon 表示。

「物聯網設備具有 IP 位址，因此駭客可以輕鬆地在諸如 Shodan 等搜索引擎上找到這些設備的 IP 位址並進行攻擊。透過 GiGA Stealth 技術，將能屏蔽物聯網設備的 IP 位置。」KT 區塊鏈商業中心負責人 Seo Young-il 表示。

此外，KT 也推出了區塊鏈即服務平台 GiGA Chain BaaS，協助公司組織能夠更容易使用基於區塊鏈技術的應用程式來改善安全。

Seo 表示：「許多公司希望使用 BaaS 服務來改進他們的安全措施，但是要開發自家的系統存在許多障礙，因為韓國僅有不到 200 名能夠開發這種技術的工程師。同時，開發這項服務需要龐大的時間和金錢。」

「為了讓更多公司使用這項服務，我們最近完成了 GiGA Chain BaaS 平台的開發，並預計於近期內推出。」Seo 說道。