〈區塊鏈大應用〉韓國區塊鏈公司ICONLOOP聯手SBI儲蓄銀行 推身分驗證解決方案

韓國領先的區塊鏈公司 ICONLOOP 宣布與該地區最大的銀行之一 SBI 儲蓄銀行合作，共同創建了基於區塊鏈技術的行動智慧應用程式，使個人身分認證服務更加安全。

在現今的社會中，網絡犯罪和個人身份盜竊層出不窮，數位身份驗證已成為線上網路安全的關鍵因素，尤其是涉及銀行業務時。總部位於首爾的 SBI 儲蓄銀行推出了該國首個基於區塊鏈的身分認證服務，並由韓國區塊鏈開發商 ICONLOOP 提供技術支持。

ICONLOOP 表示，這次所推出的「SBI 簡單身分驗證」將通過 SBI 的網路行動銀行應用程式來運行，使用戶能夠透過基於區塊鏈技術的 PIN 碼或指紋來進行登入驗證，而無需進一步輸入更多的安全審查步驟，像是一次性密碼 (OTP) 或安全碼。

由 ICONLOOP 開發的名為 SCORE 的智慧合約環境將用於驗證數據的完整性，並簡化流程，不需要第三方認證機構。ICONLOOP 表示，所建立「安全用戶認證系統」符合當前銀行業的安全協議，此外。由於區塊鏈上的時間戳記系統及其不可篡改的特性，該平台保證比現有的個人身份驗證方法具有更高的安全性。

ICONLOOP 執行長 Jonghyup Kim 表示，新系統「有機會成為金融市場領先的解決方案，通過區塊鏈技術，提高實際應用上的便利性和安全性。」

ICONLOOP 近期以來與多個韓國政府計畫密切相關。僅在去年一年，ICONLOOP 已與 100 多家韓國主要的工業和金融公司簽署了商業合作夥伴關係。