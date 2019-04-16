〈區塊鏈大應用〉雀巢、家樂福聯手IBM 通過區塊鏈進行食品追踪

據外電報導，總部位於瑞士的食品巨頭雀巢 (Nestlé) 以及法國大型連鎖超市家樂福 (Carrefour) 宣布與 IBM 合作，兩家業者將通過 IBM 的區塊鏈技術來進行食品追蹤。

現今，區塊鏈技術被應用在許多不同的產業當中，食品業也不例外。雀巢和家樂福已是 IBM 區塊鏈食品追溯平台 (IBM Food Trust) 的成員，兩家業者宣布將通過區塊鏈技術來進行法國知名即食馬鈴薯泥品牌 Mousline 的供應鏈追蹤。

這項平台推出後，消費者將能通過智慧型手機掃描 QR Code，來了解包裝中土豆的來源地，以及最終送至家樂福商店的過程。

「產品包裝上印有 QR Code，消費者可以通過智慧手機上的平台系統來查看生產至供應鏈的資訊，其中包括使用的馬鈴薯品種、製造日期和地點、品管資訊，以及產品上架前的存放地點和日期。」家樂福表示。

「這項夥伴關係基於每家公司的共同價值觀，就為消費者提供更大的食品透明度。簡單通過智慧型手機掃描產品，消費者就能獲得供應鏈和生產相關的可靠且不可竄改的資訊。」家樂福補充道。

除了馬鈴薯泥之外，家樂福在最近幾個月也通過區塊鏈技術來追蹤牛奶產品，加強了該公司區塊鏈技術的整合和應用。

目前，在全球範圍內，約有 500 萬種不同的食品已經通過區塊鏈技術來進行供應鏈中的產品追蹤。區塊鏈技術在食品產業中提供了更高的效率、可追溯性和提高透明度等優勢，在保障食品方面發揮著重要作用。

近年來的事件的食品安全和欺詐等問題突顯了區塊鏈技術的重要性。舉例來說，歐洲地區曾發生以馬肉作為牛肉來銷售的問題，以及在澳洲地區曾有草莓暗藏針等事件，食品企業面臨著這種供應鏈脆弱性和不透明性的風險，如果沒有相應的措施，最終可能導致嚴重的問題，進而使公司或食品產業受到經濟和聲譽上的損害。