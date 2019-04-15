〈區塊鏈大應用〉三星SDS聯手印度IT巨頭Tech Mahindra 擴展區塊鏈平台Nexledger

隨著區塊鏈技術的發展，去年許多企業開始以 PoC 的形式進行相關的開發，預計今年這些 PoC 將逐漸轉變為商業部署。據報導，三星 SDS 與印度 IT 巨頭 Tech Mahindra 建立合作關係，將通過彼此在各個地區的優勢來擴展區塊鏈平台。

三星 SDS 與印度 Tech Mahindra 合作，以進一步拓展並更新區塊鏈平台 Nexledger 的應用。Tech Mahindra 將參與 Nexledger 平台的開發過程，合作改善 Nexledger 功能。據稱，三星 SDS 計劃擴大在印度、美國和歐洲的區的 Nexledger 區塊鏈平台的使用。

Nexledger 是由三星 SDS 開發的區塊鏈平台，具有靈活性和可擴展性，能夠根據企業特定要求制訂相關的應用服務。客戶能夠從 Nexledger 的各種區塊鏈核心技術中進行選擇，例如 NCA、Hyperledger Fabric 和 Ethereum。Nexledger 於 2017 年推出，已被應用於金融、製造、物流和其他領域。

三星 SDS 印度區域總裁 Mahn Chey 表示：「我們很榮幸宣布我們與 Tech Mahindra 合作，共同努力在全球市場推廣 Nexledger。作為一家相信區塊鏈技術價值的公司，三星 SDS 致力於開發區塊鏈平台 Nexledger，來滿足商業領域的企業需求。與 Tech Mahindra 一起，我們將為我們的客戶提供遊區塊鏈所驅動的數位化轉型。」

Tech Mahindra 區塊鏈全球業務負責人 Rajesh Dhuddu 則表示：「作為 TechMNxt 計畫的一部分，我們致力於創建合作生態系統，通過新技術和平台為我們的客戶提供更好的體驗。我們很高興與三星 SDS 合作，並期待通過他們的市場研究、專有的區塊鏈平台 Nexledger 增強我們在韓國、印度和其他亞太地區市場的影響力。」

先前，Tech Mahindra 也與 IBM 合作，通過該公司的區塊鏈技術為汽車部門和供應商之間的發票折扣創建更有效率的解決方案。據悉，該公司也通過區塊鏈技術來進行零組件的追蹤和汽車召回。