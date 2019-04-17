子公司大整頓 一汽集團將上市

中國國務院國資委管轄之下的一汽集團，在上市計劃擱置近八年後將重新啟動，顯示出中國央企改革的步伐正在加速。

該消息於上海汽車展時，馬自達中國高層對外確認。馬自達表示一汽正與其進行溝通，並表達未來將上市的規劃，至於更進一步的上市細節，馬自達則不願透露。

一汽集團早在 2011 年 6 月底就啟動上市方案，但之後經歷反貪腐，及內部整頓，導致上市計劃擱置，一汽集團也是目前中國六大汽車集團中唯一未上市者。

而一汽集團準備上市在近期已出現一些端倪，4 月 11 日，一汽集團旗下上市公司一汽轎車公布，將分割出乘用車部門，並納入一汽解放。在交易完成後，一汽轎車主業將變更為商用車的開發、製造及銷售。

一汽轎車所納入的一汽解放是中國國產商用車領導品牌，亦是掌握世界級整車技術的商用車製造商之一。在合併後，一汽轎車搖身一變成為中國商用車巨頭。

由於一汽集團旗下子集團眾多，子集團間產品重覆，導致彼此之間出現競爭，進而產生許多不必要的資料浪費。而一汽轎車分割小客車部門，再併入專營商用車領域的一汽解放，當時市場已解讀一汽集團開始整頓旗下子集團，是為上市做準備。

一汽轎車在集團整頓的利多消息帶動下，自上周五恢復交易後，已連續三個交易日漲停，股價創一年新高。