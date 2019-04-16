滬深盤後－銀行、5G領漲 陸股最高點作收

陸股今 (16 日) 走勢呈現開低走高，在銀行、證券及 5G 概念股領漲之下，指數由黑翻紅，午盤後非鐵金屬、燃料電池、工業大麻等概念股跟進走揚，市場人氣回溫，刺激三大指數均以最高點作收。

圖: 東方財富網, 上證指數日線圖

截至收盤，上證指數上漲 2.39%，報 3253.6 點；深證指數上揚 2.33%，報 10287.64 點；創業板指數上漲 1.84%，報 1697.53 點。

陸股今天漲幅不俗，但成交量能未能明顯放大，滬深兩市合計成交額人民幣 7910 億元，與前一個交易日相當。今日北向資金淨流入人民幣 41.14 億元，其中，滬股通淨流入人民幣 22.27 億元，深股通淨流入人民幣 18.88 億元。

類股表現

5G 類股中，吳通控股、南京熊貓、華脈科技、中信通信等 26 檔呈現漲停。愛建證券指出，各國政府陸續發放頻譜及推動 5G 投資，而 5G 相關的天線，射頻等零組件廠訂單能見度高，有機會在今年下半年看到通信類股業績回升。

非鐵金屬類股則大漲近 4%，雲南銅業一度漲停，雲鋁股份、西藏珠峰、羅平鋅電收漲超 7%，17 檔個股漲幅超 3%。長城證券表示，在中國經濟回溫的形勢下，基建投資與出口復甦將帶動基本金屬需求。

消息面

受到企業繳稅高峰將近，市場流動性面臨壓力，而中國人行為保持流動性穩定，在停止公開市場操作 18 個交易日之後，今日向市場釋出人民幣 400 億元的流動性。

業內解讀中國人行此舉符合貨幣政策目標，彈性因應金融情勢而做出變化，預估後續中國人行有機會進一步擴大公開市場操作力道，而股市在這種樂觀情緒的刺激下，出現近期少見漲幅。

法人觀點

分析師指出，今日的反彈使得上證指數有止跌回穩跡象，指數目前守穩在月線之上。但從量能角度來看，市場人氣暫時未回復，如果未來數日內，大盤沒有出現帶量上漲的行情，陸股後勢仍面臨較大回檔壓力。

海通證券建議投資人繼續保持看多心態，在大盤回檔調整中尋找投資機會。短線上隨著年報、季報公布，可以多關注業績超出預期的個股，而中線投資建議以 5G、國企改革、一帶一路、長三角一體化等概念股，在適當價位進行布局。