第一季汽車銷售 北汽、吉利、比亞迪兩好一壞

中國三大汽車廠北汽藍谷、吉利汽車，及比亞迪昨 (8) 日公布 3 月份產銷數據。根據比亞迪提供的資料顯示，3 月汽車銷售量為 46,825 輛，年增 8.48%；其中，新能源汽車銷量為 30,075 輛，年增 115.59%。

比亞迪季度銷售量的成長大部分來自於新能源汽車銷售量持續呈現 3 位數的漲幅。至於一般燃油車銷售則是比亞迪較為薄弱的一環。

圖: 比亞迪官方數據

北汽藍谷第一季產量為 2852 輛，年減 88.3%；銷售量為 25,069 輛，年增 20.46%。

母公司北汽集團第一季汽車銷售 57.3 萬輛，年增 3.7%；整車出口達 2.12 萬輛，年增 25.8%；營收人民幣 1236.8 億元，年增 11.6%；獲利則年增 13.6%。

圖: 北汽藍谷官方數據

吉利 3 月份總銷售量為 12.46 萬輛，年增 3%，月增 49%，其中，8122 輛為新能源和電氣化汽車。2019 年 3 月份吉利汽車出口年增率超過四倍，達 7954 輛，在中國市場總銷售量為 11.67 萬輛，年減約 2%。

吉利第一季汽車總銷售量達 36.66 萬輛，年減約 5%，第一季銷售量達成全年銷售目標的 24%，完成目標進度與去年同期相當。今年，吉利汽車目標銷售量為 151 萬輛，較去年下調 7 萬輛。

吉利汽車季度銷售不佳的主要原因在於 2 月份銷售量年減 24%。吉利表示，2 月份出現較低的銷售量主要是因為今年農曆假期較早，導致有較多的工作日處於新年淡季。

根據過去中國汽車業銷售規律來看，上半年的季節性主要在 1 月份車市銷售情況較佳，2 月則因為年假因素銷售會下滑，3 月份則會出現反彈。

業內認為今年中國車市有機會在下半年扭轉去年車市寒冬的困境，而吉利與比亞迪均為今年法人較為看好的汽車製造商。