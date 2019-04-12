中國3月汽車銷量年減逾5% 連續第9個月下滑

中國汽車工業協會 (CAAM) 今(12)日公布最新數據，3 月汽車銷售量較去年同期減少 5.2%，至 252 萬輛，雖然減幅小於 1、2 月，但已連續 9 個月呈現負成長。

CAAM 數據顯示，2019 年首季，中國汽車銷售量年減 11.3%，至 637.2 萬輛；轎車銷售量年減 12.1%，SUV 銷售量年減 14.2%，MPV 銷售量年減 22.4%。

3 月新能源汽車銷售量年增 85.4%，至 12.6 萬輛；第 1 季新能源汽車銷售量年增 109.7%，至 29.9 萬輛。

2018 年，中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，不僅遠低於當初設定的年度目標 (成長 3%)，也是 1990 年代以來，首度出現萎縮。

CAAM 副秘書長師建華稱，中美貿易戰是導致車市疲弱的主因，預料中國車市短期內將持續承壓；CAAM 估計，2019 年，中國汽車總銷量，將維持在 2810 萬輛左右，較 2018 年持平。

中國「乘用車市場訊息聯席會」(CPCA) 秘書長崔東樹日前表示，經濟成長趨緩、中美貿易爭端，正在打擊中國消費者的信心；此外，政策與進口關稅的變化，開始對汽車需求造成抑制，「政府應制定政策，刺激 2019 年的汽車消費。」

中國最大汽車製造商、上汽集團董事長陳虹，本月於內部會議中指出，2019 年，中國車市將面臨嚴峻挑戰；據悉，上汽集團今年 1、2 月的銷售額，衰退了 17%。