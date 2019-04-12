傢俱消費力減弱 來客數下滑 詩肯3月、Q1營收年減逾兩成

受整體傢俱消費動能減弱影響，傢俱大廠詩肯 (6195) 門市來客數減少，3 月及第一季皆較去年同期減少逾兩成，單月營收 0.92 億元，年減 26.25%；累計第一季營收達 3.71 億元，年減 20.73%。詩肯表示，由於台灣經濟環境因素影響傢俱消費動能，旗下品牌門市來客數減少、以及針對旗下「詩肯柚木」與「詩肯居家」等品牌產品啟動「年輕化」策略轉型，使得今年首季營收表現較去年同期減少，目前集團全省門市數達 121 家，仍持續優化品牌門市結構，採取移轉門市策略，以及穩步增加旗下品牌門市數，以期挹注整體營運良好成長動能。



詩肯指出，集團持續衝刺「詩肯居家」品牌於台灣皮沙發市場占有率表現，逐步集中行銷、研發等資源比重於「詩肯居家」品牌發展，帶動第一季「詩肯居家」品牌營收比重自去年同期的 20.55% 提升至 23.07% 水準。



展望 2019 年第二季，詩肯持審慎樂觀看法，今年展店策略仍保持雙位數成長目標不變，持續提升「詩肯居家」門市數，並強化品牌門市人員培訓、以及社群媒體行銷推廣與異業合作機會等多元行銷推廣，有望提升詩肯集團旗下門市之坪效表現，挹注集團未來良好銷售表現。