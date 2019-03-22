詩肯射第三支箭 詩肯睡眠將引進德國電動床攻平價市場

台灣最大連鎖家具品牌商詩肯 (6195-TW) 公布去 (2018) 年財報，全年稅後純益 1.68 億元，年減 23.4%，每股純益(EPS)3.67 元，不過，第四季稅後純益 0.41 億元，已來到 3 個季度來高點，詩肯表示，今年將引進德國原裝進口電動床產品主打平價策略，旗下正處在起飛期的第三品牌「詩肯睡眠」，將成為新成長動能。

去年受軍公教年金改革新制上路影響國內消費動能，整體家具業買氣疲軟，詩肯在品牌力的加持下，去年合併營收僅下滑 5.63%，相對抗跌，詩肯指出，去年獲利較前一年度有落差主要是因營利事業所得稅調增和股本膨脹等因素。

儘管大環境不佳，但詩肯持續完善旗下「詩肯柚木」、「詩肯居家」品牌產品豐富度，因應年輕消費族群喜好推出多款具有收納功能傢俱產品、全牛皮雙電動皮沙發等，並發揮統一採購優勢，毛利率 55.42%，僅較前一年度微幅下滑 0.21 個百分點。

進入 2019 年後，「詩肯睡眠」將於第 4 季底引進德國原裝進口電動床產品，詩肯樂觀看好將成為集團營運新成長引擎。

另一方面，詩肯表示仍將保持雙位數展店計畫不變，考量中南部地區房市銷售熱絡、門市面積等，將逐步增加中南部地區門市比重。

另一方面，詩肯擬配發每股 3 元現金股利，配息率達 81.74%，以昨日收盤價 45.05 元計算，現金殖利率達 6.66%。