中國內需下滑 金麗-KY3月、Q1營收年減逾兩成

財訊快報 2019年4月12號13點51分

受到中國整體內需市場成長力道趨緩影響，金麗 - KY(8429) 旗下代理商對於產品備貨力道趨於保守，3 月、第一季營收皆較去年同期減少逾兩成，單月營收 2.58 億元，月增 101.92%，年減 29.55%；累計第一季合併營收為 6.67 億元，較去年同期減少 27.84%。金麗 - KY 表示，3 月較上月表現升溫，主要受惠農曆過年工作天期較少，以及即將進入中國五一長假，係為中國休閒服飾產業傳統旺季，帶動旗下 G-Apple、e.t. 雙品牌各省代理商拉貨力道相較年初回穩。今年以來雖受到中美貿易戰的不確定性因素干擾，中國整體內需市場成長力道趨緩，但為穩固 G-Apple、e.t. 雙品牌既有之市占率，仍持續加大動車、電視台等廣告投放，協助代理商在旺季取得較佳銷售表現。



金麗 - KY 指出，從中國服裝產業自 18 年延續至今熱潮不減的企業併購潮，不難看出中國服飾產業正在經歷品牌調整轉型期，各大服飾品牌積極著力品牌轉型升級與產業鏈垂直、水平整合將成為常態，汰弱留強趨勢明確，集團將持續採取「品牌＋代工」雙軌並進策略，借助旗下福建晉江廠在休閒鞋製造量產優勢彈性承接代工訂單，2019 年第一季代工訂單比重較去年同期提明顯提升，以期代工業務穩定的現金流支持品牌轉型計畫推行，挹注集團整體營運表現。



展望 2019 年第二季，金麗 - KY 認為，短期營運雖受到整體經濟、產業環境而趨緩，但從歷史營運經驗來看，第二季向為中國休閒服飾傳統銷售旺季，將可帶動集團整體逐月回溫；此外，中國政府大規模減稅降費已經持續三年，也已出台減稅降費措施規模上看 2 兆元，隨著降稅範圍與規模逐年放大，將有利於降低集團整體稅負支出，提升營運實力。