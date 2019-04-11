關於縮表 聯準會內部意見仍分歧

根據美國聯準會 (Fed) 3 月會議紀要顯示，儘管官員們同意以充足的準備金來控制短期利率水平，實際上仍有多位官員在「需要多少準備金」的問題上，出現意見分歧。

關於縮表，部分與會者認為，放慢贖回證券的速度符合聯準會平穩且可預期的持倉操作，能降低市場波動的風險；另一部分與會者指出，在結束縮表不久後恢復購買美國國債，能穩定準備金的平均水平，以此降低利率受到準備金供應少而產生波動的風險。

一些與會者則表示，應該討論可能降低準備金需求，以及支持利率控制的潛在收益和成本。

然而，與會者皆同意，不論何時恢復購買證券的時間為何，保持充裕的準備金皆為推行貨幣政策的正常操作，聯準會的貨幣政策立場依舊不變。

Fed 自去年 10 月啟動縮表以來，資產負債表從 4.5 兆美元縮減至當前的 3.97 兆美元，縮減約 5000 億美元資產。若 Fed 持續縮減資產負債表，將提高銀行放貸和交易部位的籌資成本，進而影響銀行對企業和消費者放款。

美國銀行美國利率策略負責人 Mark Cabana 評論表示，一些聯準會官員想要穩定準備金水平在 1.2 兆美元，他們不確定究竟多少的量才是合適的。

針對聯準會到底需要多少準備金，堪薩斯城聯準會近期公布旗下高級經濟家 A.Lee Smith 的分析文章指出，若聯準會決定讓聯邦基金利率和銀行準備金利率的利差接近於零，那麼聯準會資產負債表的準備金需要達到 1.5 兆美元。