Fed會後美股還會漲嗎？要看點陣圖與鮑爾對縮表的表態

美國聯準會預計本週召開政策會議，並於週三 (20 日) 會議結束後，由主席鮑爾 (Jerome Powell) 在記者會對外說明。但市場對開會的結果幾乎已形成共識，人們只會關心兩件事：點陣圖及聯準會對縮表的態度。

如無意外，鮑爾及其同事準備維持利率不變，基準利率繼續維持 2.25-2.50% 的水準，並繼續對貨幣政策保持「耐心」。因此，會議會透露的重要資訊將是，委員們對接下來的利率預測，是否與他們的「點陣圖」更相符，是否契合市場共識。

另外，聯準會已經開始討論縮表，這次會後會不會再發布更多的新細節？

BMO Capital Markets 策略師 Ben Jeffery 表示，無論這是否為聯準會的真實意圖，它將是接下來影響市場走勢的新資訊。

當前交易員普遍的預期是，今年不會升息，2020 年甚至可能降息。要是這與聯準會委員間的差距較大，就可能壓低市場。決策者如果大幅調低升息預期，特別是配合對經濟前景趨弱的看法，也會對市場帶來影響。

股債市場依然不同調

以股市的走勢，上週指數收高，標普 500 指數已經突破 2815 的關鍵阻力位，代表市場憂慮的芝加哥期權交易所的波動率指數 VIX，則降至 2018 年 10 月以來的最低水準。在經濟數據不佳的背景下，市場樂觀的兩大因素，一是美中貿易談判進度，還有就是央行的低利率承諾。

美股 VIX 走勢

但轉看債券市場，卻是不一樣的氛圍，如果前景如同股市投資人那麼樂觀，長期債券的殖利率理應攀升。相反地，美國 10 年期公債殖利率卻自 1 月後首度跌破 2.6%，表明在可預見的未來，增長與通膨預期仍將疲弱。

關於股市的另一個憂慮在於流動性。眾多跡象顯示，近期股市的彈升並沒有強勁的資金流入，表明參與到本輪彈升的投資人較少。之後資金的走勢，很大程度將由 Fed 的表態決定。

聯準會是否會更進一步表態？

Fed 在 1 月所發布的「耐心」說法，實際上並未對升息或降息提出任何指引，根據波士頓 Fed 分行總裁 Eric Rosengren 的講法，「耐心」是因為外在的不確定性還太高，聯準會還需要觀形勢決定行動。

這也影響到聯準會「縮表」的行動，外界目前對聯準會如何停止這個緊縮動作，仍存有許多疑問，等待會後的解答。

如同 Insight North America LLC 執行主席 Cliff Corso 所說，市場希望為他們所做的基本假設，找尋「確實且令人安心」的答案，如果最終結果有所偏離，終將引發一些震盪。