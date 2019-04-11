美股盤後 — Fed 會議紀要放鴿 美股四大指數走揚

週三 (10 日) 由於美中貿易出現進展與聯準會紀要放鴿，支持市場樂觀情緒，美股四大指數同步收揚。

週三 (10 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數上揚 10.01 點，或 0.35%，收 2888.21 點。

那斯達克指數上揚 54.97 點，或 0.69%，收 7964.24 點。

美股道瓊指數上揚 6.58 點，或 0.03%，收 26157.16 點。

費城半導體指數上揚 12.64 點，或 0.86%，收 1477.16 點。

標普 500 指數中，11 個板塊中僅 3 個半塊收跌，房地產、資訊科技、非日常消費品板塊領漲；公用事業跌幅最大，其次為材料與工業類股。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

尖牙股 (FAANG) 多走高。蘋果 (AAPL-US) 上揚 0.56%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.63%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 0.31%；臉書 (FB-US) 上揚 0.14%；Netflix (NFLX-US) 下跌 0.22%。

匯豐銀行週三將蘋果股票降至「減持」評級，認為蘋果的 Apple TV + 與其他新訂閱功能，短期內不會提供市場預期的更多獲利，拖累蘋果盤前股價下跌近 1%。

半導體類股以 AMD (AMD-US) 領漲，收揚 2.17%。美光 (MU-US) 上揚 1.08%；Nvidia (NVDA-US) 上揚 1.50%；德州儀器 (TXN-US) 上揚 0.86%；Intel (INTC-US) 上揚 0.78%。

投行 Cowen 週三 (10 日) 提高 AMD 股票目標價，並重申「優於大盤」評級，主因是對未來 AMD 伺服器和桌上型電腦 PC 處理器的銷售抱持樂觀態度。

聯準會週三會議紀要發布之後，10 年期國債殖利率走低，但金融股仍保持彈性。

摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.43%；花旗 (C-US) 上揚 0.49%；高盛 (GS-US) 上揚 1.18%；摩根大通 (JPM-US) 上揚 0.45%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.73%。

台股 ADR 漲跌互見。友達 ADR (AUO-US) 上揚 1.61%；台積電 ADR (TSM-US) 上揚 0.38%；日月光 ADR (ASX-US) 上揚 0.88%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.03%。

晶圓代工龍頭台積電週三公布 3 月營收達 797.22 億元，第 1 季營收為 2187.04 億元，季減 24.5%，年減 11.8%，略優於法說預期。

企業消息方面，Lyft (LYFT-US) 開盤走低，一度觸及 IPO 以來最低 (每股 59.75 美元)，收跌 10.85% 至每股 60.12 美元，較發行價 (72 美元) 下跌約 17%。

特斯拉週三股價走揚。(圖：AFP)

美國兩黨議員週三提出「推動美國前進」法案，欲改革電動汽車的聯邦稅收抵免，對電動汽車廠商優惠各擴大 40 萬輛，此消息激勵特斯拉 (TSLA-US) 和通用汽車 (GM-US) 股價上揚 1% 以上。

華爾街分析

聯準會週三 (10 日) 公布最新會議紀要符合預期，大多數 Fed 官員考量觀察經濟前景與風險，大多贊成今年維持利率不變。

Aberdeen Standard Investments 高級經濟學家 James McCann 表示：「我認為這證實了我們從 3 月 Fed 會議中得到的訊息，聯準會非常樂意按兵不動，看看這些交叉的趨勢會如何發展。」

美國財政部長梅努欽表示，美中雙方已就貿易協議的執行機制達成一致意見，雙方同意將設立執法辦公室。

數據方面，3 月份美國消費物價指數 (CPI) 上漲 0.4%，為一年多以來的最大漲幅。

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，3 月份 CPI 經濟數據優於預期，但結果並未對道瓊期貨產生太大影響。