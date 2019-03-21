〈Fed超鴿派〉聯準會今年不升息 9月結束縮表 美股債大幅波動

聯準會美東時間週三 (20 日) 釋出預估的利率意向點陣圖，預估今年不升息，9 月底將結束縮表。

聯準會官員以壓倒性票數通過，決議維持基準的聯邦資金利率不變，介於 2.25% 至 2.5% 的目標區間。

Fed 會後釋出的預估利率意向點陣圖暗示，聯準會多數官員預計今年不升息，明年將升息 1 碼。

Fed 預估的利率意向點陣圖，點多落在 2.5% 以下，預計今年不升息。(圖：Fed)

聯準會重申 1 月的措辭，即「全球經濟、金融形勢發展，以及通膨壓力減弱」的情況下，聯準會將保持耐心。

聯準會主席鮑爾在記者會上表示：「保持耐心意味著，我們認為沒必要急於下定決策，就業和通膨的前景可能需要一段時間才能明確改變政策。」

鮑爾預料，今年美國經濟增長速度將維持穩健，就業市場表現強勁。然而，聯準會仍必須應對來自全球風險，包括歐洲、中國經濟放緩和英國脫歐可能帶來的溢出效應。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 於聲明中表示，經濟成長較去年第四季的增速有所放緩。2 月份就業人數幾乎沒有變化，但近月平均就業成長一直很穩定。總體通膨率已下降 (不包括食品和能源)，卻仍然接近 2%。

聯準會週三在另一份聲明中提到，將從 5 月開始逐步放緩縮減資產負債表的速度，並在 9 月底完全停止縮表，並從 10 月開始，將把到期的不動產抵押貸款證券 (MBS) 轉換為美國公債，初期每月上限為 200 億美元。

聯準會下調今明兩年的經濟增長預期，對 2019 年預測值為 2.1%，比去年整整低一個百分點。

聯準會「超鴿派」消息公布後，美股止跌上漲，標普指數應聲逆轉正、美元應聲下跌、美債殖利率大幅下挫，黃金聞聲飆高。

美股上揚，標普指數一度逆轉上揚 0.2%，爾後轉跌，暫報 2826.18。

截稿前，標普指數走勢圖。 (圖：investing)

美元應聲下跌 0.35%，暫報 96.04。

美債殖利率大幅下挫，10 年期公債殖利率跌至 2018 年 1 月以來的最低水平。

截稿前，債市走勢圖。(圖：investing)

黃金期貨一度飆高至 1317.15。

截稿前，黃金走勢圖。(圖：investing)

同時，銀行股隨著不升息消息大幅下跌。SPDR 標普銀行業 ETF (KBE) 下跌 1.6%。高盛下跌 2.3%，而美國銀行、摩根士丹利、摩根大通和花旗集團均跌幅超過 1%。