IC Insights：OSD半導體元件市場 Sony第一、夏普第二

據 IC Insights 最新發佈的光電、感測器和分離式元件 (O-S-D) 市場調查報告指出,日本 Sony 在 2018 年銷售額近 71 億美元,排名第二的夏普則為 39 億美元,2018 年全球前 10 大半導體銷售大廠仍維持整體 39% 市佔率,與 2017 年持平。

IC Insights 2019 年新 O-S-D 報告 (光電、感測器 / 制動器和分離式半導體的市場分析與預測報告 O-S-D Report—A Market Analysis and Forecast for Optoelectronics, Sensors/Actuators, and Discretes),已於今年三月底發布,報告調研了 30 間頂尖 OSD 元件供應商,內容長達 350 頁,而週三 (10 日) IC Insights 所公布新聞稿,則為該份 OSD 報告的關鍵總覽。

據該份報告指出,日本科技大廠 SONY,仍居日本最大的 CMOS 影像感測器供應商,繼 2017 年出色的 19% 銷售額成長後,由於智慧型手機市場崛起,CMOS 影像感測器需求下降,2018 年 SONY 的成績相較遜色,增長僅有 3%。

報告中列出銷售量排名前 10 名的半導體大廠,其中多數半導體企業仍是以銷售光電半導體 (optoelectronics) 為主,其中有六家供應半導體感測器,五家供應分離式半導體,僅有四家供應 O-S-D 半導體元件。

OSD 半導體十大供應商 (圖: IC Insights)

日廠成長放緩 排名下降

值得注意的是,儘管日本經濟持續疲軟,日本在光電和分離式半導體方面的強大歷史背景,持續使得三家日本最大的半導體製造商:SONY、夏普、Nichia(日亞化) 保持在前十大 O-S-D 市場排名中。

與 2017 年相比,前 10 名中有三家排名變動,瑞士 ST 和中國豪威科技 (OmniVision) 排名上升,而日本的日亞化學 (Nichia) 則排名下降。其中瑞士的 ST(意法半導體) 領先去年收入,成長了 25%。ST 的銷售成長約有一半來自分離式半導體

日本的光電和分離式半導體供應商瑞薩電子 (Renesas) 在 2018 年跌出前 10 名外,從 2017 年的第 10 名下降到 2018 年的第 12 名,因為去年 O-S-D 的銷售額僅增長了 1%。

身為 CMOS 影像感測器主要供應商的豪威科技,為 2018 新擠進前 10 名的唯一大廠,2017 年排名為 13 名,其自去年銷售成長了 10%,約 16 億美元,目前仍為全球第三大 CMOS 影像感測器供應商。

總體而言,前 10 名 O-S-D 供應商,有 6 家在 2018 年實現了兩位數的百分比銷售成長。全球前 10 大半導體銷售大廠佔了 2018 年全球 OSD 總收入的 39%。相較之下,前 10 大的 IC 供應商佔 2018 年 IC 市場總份額的 70%。

展望未來

預測未來將有更多的中國大廠進入光電和分離式半導體的市場中,且持續往前 10 名邁進。然而這可能還需要好幾年,因為未來大型 O-S-D 供應商之間的收購和整併,可能影響半導體市場發展。

美國和亞洲的許多新創半導體企業,將持續在 MEMS 的感測器和執行器產品有淺力的增長。