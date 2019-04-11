SoftBank對5G持謹慎態度 投資額遠低於競爭對手

就在日本總務省的電波監理審議會於 10 日將 5G 行動通訊系統的電波（頻譜）分配給 NTT DoCoMo、KDDI、軟銀（Softbank）等日本現有 3 大電信商後，軟銀發言人表示，公司表示仍需時間觀察是否投資 5G 網路覆蓋。

軟銀承諾推出 5G 高速網路後，投入的的資金明顯少於其他同業 NTT Docomo 和 KDDI，公司則表示，5G 網路普及率仍需要時間觀察。

除了日本這三大電信商的申請外，樂天 Rakuten 也計劃在 10 月推出 4G 服務。這些申請得到總務省的批准，並於週三公佈。

電信商投資額排名前兩位的 NTT Docomo 和 KDDI 分別計劃在 5G 中投資至少 7950 億日元（71 億美元）和 4660 億日元。相比之下，軟銀僅撥出 2060 億日元，僅略高於樂天的 1940 億日元。

初期投資額較低的意味著軟銀的 5G 網路覆蓋率主要集中在主要城市。軟銀計劃在 2025 年 3 月前讓 5G 網路覆蓋 64% 日本國土面積，僅略高日本總務省的的最低 50% 門檻要求。 NTT Docomo 和 KDDI 計劃覆蓋超過 90%。

軟銀執行長孫正義 (圖: AFP)

軟銀發言人表示，因為仍不確定技術使用範圍，該公司將視需求量來投資 5G 網路覆蓋。但公司預計升級現有的 5G 基礎設施，初估總投資額將超過初始預定的 2060 億日圓。

繼上周五南韓首先發行 5G 網路後，近期 5G 議題持續火熱，因此軟銀的謹慎態度與其同行形成鮮明的差異。

SBI 證券公司的分析師 Shinji Moriyuki 表示：「5G 是否真的有用仍然是個大問號，因此軟銀此舉是以現實層面為考量，等待較可靠的商機再出手」。

近年來軟銀積極投資 4G 網路，和同業競爭電信市場，截至 2018 年 3 月，總投資額為 3730 億日圓，而對手 NTT Docomo 為 5770 億日元。

一些分析師表示，與其兩個較大的競爭對手相比，軟銀相對龐大的債務也許是導致公司初期對 5G 較保守的投資計劃。軟銀已經面臨降低服務費率的壓力，同時，Docomo 表示很快會宣布新的費率方案，預計將比現有費率方案低 40%。

軟銀集團母公司軟銀集團 (SoftBank Group) 董事長兼首席執行長孫正義 (Masayoshi Son) 向來以創新技術的前衛作風而聞名。近年來，他將公司的重心從經營電信業挪向投資另一項世界領先的科技 - 人工智慧。