夏普推出升級版第2代RoBoHoN機器人

夏普 (6753-JP) 在本週一 (18 日) 於日本，發表了第 2 代的行動裝置型人型機器人「RoBoHoN」。新的第 2 代 RoBoHoN，除了和第 1 代一樣，有 Wi-Fi 款式及 LTE/3G 款式可供選擇外，還新增低價入門版的坐姿型款式「RoBoHoN lite」。預定在 2019 年 2 月 27 日上式，在售價方面，分別為 LTE/3G 版 18 萬日圓，Wi-Fi 版 12 萬日圓，以及 lite 版的 7 萬 9000 日圓 (均為未稅價)。

夏普第 1 代的 RoBoHoN，於 2016 年 5 月底上市，在近 3 年後進行了改款。夏普的專務執行董事、智慧家庭集團長兼 IoT 家庭娛樂事業本部長的長谷川祥典在發表會上表示，截至 2019 年 1 月底，第 1 代的 RoBoHoN 共賣出「約 1 萬 2000 台」。

長谷川希望透過推出新款 RoBoHoN 及新的服務，可以帶動整體銷量。目標在 2020 年度前，可以賣出 3 萬台。

第 2 代的 RoBoHoN，使用高通的 8 核心處理器「Snapdragon 430」，無線網路由原來的 2.4GHz 新增支援 5GHz，背面的液晶螢幕從 2 吋升級為 2.4 吋，額頭上的相機鏡頭也更為廣角。第 2 代在動作與處理速度上有所提升，然而在其他設計則大致與第 1 代維持相同。兩代的 RoBoHoN 在功能上，基本上是一樣的。

唯一例外的是，採坐姿型設計的「RoBoHoN lite」。由於是廉價入門版的關係，腿部沒有安裝馬達，但是在腿部以外的功能則與其他款式無異。

過去第 1 代的 RoBoHoN 是由夏普位在日本廣島的工廠負責生產，而第 2 代的

RoBoHoN 則將交由母公司鴻海精密工業 (2317-TW) 來組裝。目的是為了節省成本，而長谷川表示「RoBoHoN 的耐用性並不會因此改變」，「開發團隊也和第 1 代的時候一樣沒有改變」。

RoBoHoN 和一般智慧型手機一樣，可以安裝各種 APP，也可使用其他付費服務來擴大應用範圍。例如居家保全即時監看、程式編寫、健康保健、卡拉 OK，以及透過 RoBoHoN 來遙控 IoT(物聯網) 家電等服務。

長谷川表示，在 2020 年度結束前，希望將銷量拉高到 3 萬台。希望個人用戶及法人用戶的比例，希望各占 50%。截至目前為止，第 1 代 RoBoHoN 的客戶當中，個人用戶占 85%，法人用戶占 15%。為了提升法人客戶的購買比例，長谷川認為在推廣上，以「教育、觀光，以及接待服務業的可能性較高」。「個人覺得在教育用途上會賣出相當數量」，長谷川說道。

夏普 (6753-JP) 今 (19) 日在東京股市表現，日本時間 13:29 時下跌 3.09% 股價 128 日圓。