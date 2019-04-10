【豐銀投顧】隱藏版的電動車概念股

昨天我們的標題是: 台郡聯發科雙雙創高，接下來輪到誰？今天台郡又再反彈，而聯發科則在盤中又創波段新高，終場也收在 300 元大關之上。我們一直給大家建議的股票，都是經得起考驗的。為何今年我們這麼重視股票？其實打開台指期的月線圖，你會發現從今年以來，台指期的成交均量都處在年線之下，這代表什麼？對外資及許多大戶而言，期貨是拿來避險或是套利的，或是換個角度來說。就是因為股票沒搞頭了，所以才會有人做期貨想賺一點錢。那麼今年呢？期貨的成交口數一直都低於年平均量，這代表什麼？這代表沒人要做期貨，或是說沒必要用期貨保險了。因此今年期貨的成交量必定是偏低的，也就是說，股票的大機會又來了，特別是中小型股！

既然如此，當然是要選擇質優的股票進場，目前電動車、車用電子需求大幅上升，如先進駕駛輔助系統（ADAS）當中整合了盲點偵測（BSM）、車道偏離警示（LDWS）及停車輔助等裝置，對於二極體用量更是以往的數倍之多，加上電動車以電池驅動，電子裝置安裝量更遠大於汽車，因此二極體需求量更多，在目前二極體產能未明顯增加下，自然會出現缺貨漲價風潮。根據 IC 通路商最新市場行情報告指出，國際 IDM 大廠的分離式二極體於 2019 年第一季價格持續喊漲，且交期拉長到 16～40 周左右，最長甚至上看 52 周，代表至少半年內缺貨狀況難解。由此可見，二極體相關的股票都可以留意，我們也已經鎖定一檔獲利轉虧為盈、股價卻已從高點修正 6 成左右的股票，且即將進場！

另外還有一檔股票受惠於車用、5G 需求強勁，加上 IDM 委外釋單持續擴大等三大利多加持，法人圈估算，今年營收與獲利可望更優於去年，續創年度歷史新高。我們也已開始佈局，歡迎跟上我們的腳步一起進場，祝大家操作順利。

豐銀投顧 李世新 分析師