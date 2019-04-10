【日盛投顧】台股量縮創高

◆盤勢分析

1. 因周二美股四大指呈現全面拉回，晨間亞洲股市大多盤下震盪。台股早盤開低狹幅整理，盤中亞股逐漸強帶動，加權指數在 12 點之後轉回緩步攀高，終場指數收在 10,868.14 點，上漲 16.54 點，漲幅 0.15%。

2. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周三台股收小紅 K 棒，盤中雖有回落，但仍創近期收盤新高價。

(2) 量能：成交量微縮至 1289.59 億元，後續上漲仍需補量為宜。

(3) 技術指標：日 KD 指標向上、MACD 柱狀體飄高，型態仍有利多方發展。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 32.71 億元；外資 - 1.97 億元、投信 - 3.60 億元、自營 + 38.27 億元。

3.OTC 指數早盤開高後，狹幅橫盤震盪，終場收 142.81 點，微漲 0.01%，目前短線上方壓力為 145 點整數關卡，下方支撐為 140 點。



量能不出 PCB、遊戲、生技個股表現

1.PA：受惠 5G 需求增溫，周三 3105 穩懋受到外資調高目標價，股價上漲 %，帶動 2455 全新維持股價高檔震盪。

2. 電子零組件、設備：3049 和鑫因市場期待 2475 華映的轉單效應，股價再創波段新高；4933 友輝增亮膜有望提價，但短線漲多周三開高震盪；4960 誠美材打入全額交割，4/26 招開股東臨時會全面改選董監，股價逆勢漲停；3580 友威科股價多日整理，3 月營收年增 142.56%，股價再創波段新高。

3. 比特幣：大陸出手打壓挖擴產業，相關概念股走弱，6150 撼訊、2399 映泰量出拉回，重挫超過 5%，而 2377 微星、3443 創意相對抗跌。

4.PCB：股價週二拉回整理後，周三再度轉強，2313 華通 3 月營收雙升，法人持續加碼，股價開平走高，帶動 8046 南電上漲 2%；上游基板廠 2383 台光電三大法人同步買超，股價緩步走揚；下游 SMT 廠商 6278 台表科股價整理一個月後，周三放量長紅即將討戰前波高。

5. 遊戲股：大陸廣電總局恢復進口網絡遊戲審批，帶動近期國內遊戲個股轉強，3293 鈊象挾 3 月營收年增 32.24%，股價拉出第三根紅 K。

6. 生技：3176 基亞與日廠合作新藥 138 億授權金入袋，激勵股價連兩日跳空漲停，站上兩年高點，連動母公司 2390 云辰持續跳空上漲。