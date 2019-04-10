【華冠投顧】台股再創新高!多頭攻勢不斷!與神同行2優惠案發燒中...

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 2327 國巨、8213 志超、3346 麗清、2069 運錩、2456 奇力新。

台股盤勢分析:

煙火秀 14

美股四大指數全面拉回，台北股市早盤下跌 - 11 點開出，受到大型權值股的壓抑；加權指數全場平盤下遊走，尾盤空方回補買盤再起，終場小漲 + 16 點作收，收在 10868 點，成交量 1287 億。

延續昨天規劃… 下星期就是台指期結算，散戶空單已經是法人多單的嘴中肉；短線可望強攻 11000 點。今天在國際股市回跌下，台股成交量僅 1287 億下，尾盤可以逆勢拉高；顯示『空單』的壓力也到了『引爆點』。今天外資多單雖然減碼 3 千口，但是依舊高達 6.4 萬的水位下；研判『煙火秀』的行情，在下星期三前都是安全期。

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3176 基亞、8467 波力 KY、3689 湧德、3552 同致、2390 云辰、3346 麗清、2456 奇力新… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

5432 達威、3147 大綜、6150 撼訊、8064 東捷、3037 欣興、3324 雙鴻… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。