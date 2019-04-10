高通敗訴 需向歐盟提交更多商業數據

據報導，美國晶片大廠高通 (QCOM-US) 在針對歐盟監管機構的反壟斷調查訴訟中輸掉了一起上訴官司，盧森堡法院裁決高通必須向歐盟監管機構提供更詳細的商業數據，否則將面臨每日 65.5 萬美元的罰款。

歐盟反壟斷機構於 2015 年開始，針對高通 2009 年至 2011 年間商業行為是否違反壟斷法規進行調查，以了解高通是否秉持市場主導地位來強迫客戶使用該公司的晶片。高通在當時被指控使用壟斷性的定價將手機軟體製造商 Icera 趕出市場。該機構於 2017 年 1 月要求高通提供相關內部資料數據，以進行審查。

高通表達抗議並提起上訴，表示歐盟監管機構已經超越權限，要求提供的數據資訊已經超出調查範圍。然而，法院在週二 (9 日) 駁回了這項上訴。

「法院認為，反對聲明中所定義的調查範圍符合 2015 年 9 月 3 日的州內會議和 2016 年 11 月 10 日的聽證會，並未延長。」法官表示。

在等待判決的同時，高通公司已同意歐盟的要求，以避免每日因延遲回應而帶來的 65.5 萬美元的罰款。

去年 1 月份，歐盟監管機構向高通開罰 12.3 億美元的罰款，指控高通排擠對手，與蘋果公司簽訂了為期五年的獨家協議。監管機構專員 Margrethe Vestager 表示，該協議使得蘋果公司不得從其他公司購買 iPhone 伺服器晶片，從而損害了 4G 伺服器產業的公平競爭 。