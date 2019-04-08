5G iPhone有望明年問世？擬採高通、英特爾雙晶片供應

今年正式進入 5G 元年，蘋果 (APPL-US) 的 5G 手機卻遲遲未見消息，不過近期美系外資出具鴻海報告，間接透露部分 iPhone 在 2020 年將支援 5G。法人認為，蘋果可能在明年下半年推出 5G iPhone，且可望回歸高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 雙供應商的晶片搭載。

根據業內人士透露，新的 5G iPhone 除了將搭載英特爾正在研發設計的 XMM 8160 5G 數據晶片外，也可能重回高通數據晶片的懷抱。

瑞銀 (UBS) 先前表示，對於蘋果是否能在 2020 年前推出 5G iPhone 持懷疑態度，原因在於蘋果受限於和高通的專利訴訟，其從 iPhone 7 後的機型就停止採用高通晶片，導致後續的 5G 數據晶片供應商從缺問題。

然而針對蘋果 5G 手機時程落後，高通日前則表示願意隨時提供支援。

富邦投顧科技分析師廖顯毅指出，雖然蘋果內部對於 5G 時程切入，以及為何需要 5G 智慧型手機仍有諸多討論，但從供應鏈訂單和英特爾對於 5G 的晶片規劃可以預期，蘋果很有可能在下半年推出 5G iPhone。

供應鏈也表示，蘋果自今年 1 月起要求供應鏈將更多資源投放至明年下半年的產品線，而非今年下半年的產品，如此動作說明了蘋果的確正在研發 5G iPhone。

鴻海 (2317-TW) 去年第 4 季財報，獲利狀況優於市場預期，作為 iPhone 最大代工廠，鴻海近來積極布局 5G，可望受惠 5G 的 iPhone 換機效應。而 5G iPhone 為供應鏈帶來更多想像題材，亦促使美系外資對即將於明年上半年推出的新款 iPhone SE，以及下半年的 5G iPhone 換機潮抱持樂觀態度。