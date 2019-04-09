美高級官員：美中談判有進展 但部分議題不令人滿意

據白宮高級官員表示，儘管上週美中談判取得進展，但在一些特定議題上，中方的立場仍不足以讓美國感到滿意。

美國官員正在敦促中國做出改變，以解決長期以來對企業補貼、要求技術轉讓及關於智慧財產權的擔憂。上週末雙方在華盛頓結束了最新一輪會談，本週將透過電訊方式繼續磋商。

白宮高層貿易官員 Clete Willems 表示，雙方確實在許多議題上取得進展，但仍有一些無法令人滿意的事，但他並未透露具體細節。

川普上週四曾表示，可能會在 4 週內達成協議，但川普週五說，談判有巨大進展，他不想預測是否會達成協議，Willems 也不願透露可能達成協議的時間表。

Willems 強調，美方不急於簽署協議，希望做好所有細節工作。

Willems 指出，雙方仍在努力解決現在已加徵的關稅問題，中方政府已表達希望取消這些關稅。Willems 表示，雙方已經同意強制性的執行架構，萬一中方不遵守協議，華盛頓有權進行報復。

除了貿易談判協議之外，Willems 也在美國商會的演說中表示，現在美國與歐盟正聯手合作，在 WTO 應對中國的非市場經濟政策。

本月，中國正在舉辦第二屆一帶一路倡議峰會，但美國不會派官員參加此次活動。