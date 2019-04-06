美中第9輪貿易協商結束 新華社稱雙方「取得重大進展」

週六 (6 日) 晚間據中國官媒《新華社》報導，美中第 9 輪貿易協商已順利於華府結束，美中雙方共對技術轉讓、知識產權保護、貿易平衡等議題取得新進展，為美中貿易戰達成協商再添上一筆樂觀曙光。

《新華社》指出，美中貿易協商代表分別由中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長梅努欽等，在華府共同主持第 9 輪貿易協商，雙方討論了技術轉讓、知識產權保護、非關稅措施、服務業、農業、貿易平衡、實施機制等協議文本，取得新的進展。

此前週四 (4 日) 美國總統川普 (Donald Trump) 亦在白宮接見劉鶴，劉鶴並將中國國家主席習近平所寫之書信，轉交給川普，習近平信中表示，過去一個多月來，雙方經貿團隊通過各種形式進行密集磋商，在兩國經貿協議文本關鍵問題上取得了新的實質性進展，希望美中雙方繼續本著相互尊重、平等互利的精神，解決好雙方關切的問題，及早完成美中經貿協議文件談判。

川普在接受信件後表示，目前美中關係發展良好、強勁有力，處於歷史高水平。我很高興看到，雙方經貿磋商已經取得巨大進展，希望雙方經貿團隊再接再厲，抓緊解決剩餘問題，爭取早日達成一個全面、歷史性的協議，這不僅有利於美中兩國，也有利於全世界。