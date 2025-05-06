〈台幣強升〉童子賢：台幣短期存在套利空間 湧入資金不一定是禿鷹 也可能是候鳥

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-06 16:11

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近日新台幣狂飆，央行總裁楊金龍坦言，發現禿鷹蹤跡。對此，和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (6) 日指出，對於短期的匯率波動並不擔心，因新台幣存在利差、匯差套利空間，吸引資金流入，認為前期湧入的資金不一定是「禿鷹」，也可能是「候鳥」。

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童子賢表示，台灣近 5 年國際貿易順差情形相當高，台灣不斷出口賺進別人的資金，出口順差雖有助經濟發展，但也使新台幣面臨升值的壓力，且過度的出超，可能是經濟失衡的警訊，不要一味迷戀出超，若把出超當成一種勝利，可能陷入 19 世紀落伍的重商主義思維中。

至於市場擔憂此次新台幣強升，可能上演「台版廣場協議」，童子賢則認為不同於當年的廣場協議。

童子賢表示，美元在協議前 5 年升值 50%，是由於 1974 年中東戰爭導致油價暴漲，進而引發美國、日本及歐洲的通膨，美國為對抗通膨，大幅提升美元利率至 20%，最終以高利率壓制通膨，卻也引發經濟衰退的問題。而廣場協議的本質是美元經歷大幅升值後，主要貨幣國協商讓美元貶值、其他貨幣升值，並非單純強迫他國升值，而是調整過去美元過度升值的結果。