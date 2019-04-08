【華冠投顧】幸運星-清明節後，台股果然繼續軋空軋到外太空！！

林幸蓉 分析師

焦點個股：3105 穩懋、6182 合晶、2448 晶電、3049 和鑫、2368 金像電

過完清明節…… 台股果然如幸運星預言！！金光強強滾！！持續軋空軋到外太空！！

台股跳空開高…… 人工盤持續霸氣，靠大型電子股如 3008 大立光、2317 鴻海、2330 台積電、2303 聯電、2448 晶電、3049 和鑫、2368 金像電往上拉，霸王硬上攻一度漲百點，收盤大漲 96 點，成交量擴大至 1,553 億創今年新高！

OTC 上週先發動攻擊的矽晶圓大領頭羊－6488 環球晶因繼續掌握長約抗跌 + 小領頭羊 6182 合晶的八吋晶圓產品供需穩定穩盤，及占權重的 3105 穩懋大漲。DRAM 的 3260 威剛也大漲，使 OTC 開始百花齊放…… 收盤上漲 0.82%，成交量 409 億！

連假前市場充斥著清明變盤說…… 幸運星老師說，會繼續軋空軋到外太空！！放完假不但舊菜會持續香噴噴！！新的飆股將會金光搶搶滾…… 果然今天上漲家數增為 864 家（高達 28 檔漲停…… 近期最多漲停板的一日），下跌家數僅 550 家。

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。