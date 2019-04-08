【華冠投顧】買好買滿搭上轎 長假之後數鈔票

【第二季贏家全攻略】《TPK》創高 再來鎖定《他》

＜大盤分析＞

清明長假前，昇楷根據台股的價量內涵、控盤手法... 等各個面向，明確分析「"高檔出貨" 或 "清明變盤" 機會不大，更何況多頭控盤者明知長假賣壓出籠，卻讓指數撐在高檔讓害怕變盤的人通通快樂獲利下車，豈會是在做功德？因此預估長假之後台股仍屬 "非盤即漲" 的偏多震盪局」。

長假期間國際股市全面上漲，費半指數創歷史新高，今日台股跟著放量上攻，大盤 + 96 點跳高收上 10800 點大關，OTC 指數 + 0.82%。

回過頭來看，太陽底下沒有新鮮事，市場果不其然總是有先知先覺者，只要看得懂控盤者的作價邏輯，自能享受搭轎的快感。目前台股走勢一如預期，多方控盤格局不變，因此先別預設高點，後市若見高檔警訊，昇楷自會在第一時間告訴大家。

＜第二季贏家全攻略＞

長假前贈送之【第二季贏家全攻略】當中的學員持股《3673 TPK-KY》，因其具備前 2 月營收 224.66 億（年增率高達 52%）、1 月至今法人沿路買、融資持續降... 等優勢，所以介紹給大家，今天盤中 + 5% 創今年新高 63，收盤站穩頸線，本周關注 3 月營收是否依然亮眼並依照設定的移動停利點動作。

盤前早安文提到「IC 產業第二季谷底翻揚，可持續關注《6451 訊芯 - KY、2449 京元電》」，當中《6451 訊芯 - KY》一馬當先奔漲停來呼應，錯過的不必勉強追價，IC 族群還有否極泰來的潛力股，【第二季贏家全攻略】介紹的 IC 製造股《智慧好夥伴》就是了，過去 2 周大咖持續買進，股價還沒發動上攻，好朋友別再錯過囉。

＜疾風知勁草、拉回吃到飽＞

持股追蹤部分，今天《一尾活龍》遇利空但支撐有守，學員私房菜《8086 宏捷科》維持強勢整理，3/25 卡位的『運動大聯盟』族群之《金枝玉葉》及 3/29 上車的《聖母瑪利亞》... 則見到整理末端轉強跡象，後續依照設定的移動停利點動作。

＜強弱勢股＞

今日強勢股以 5G 概念股表現最為搶眼，像是 5G 手機散熱模組／基地台散熱的《3338 泰碩》、《3324 雙鴻》、《3017 奇鋐》... 等；PCB／ABF 基板的《2368 金像電》、《5349 先豐》、《8046 南電》、《3037 欣興》... 等；多頻段濾波器的《3221 台嘉碩》... 等。

今日弱勢股仍多屬高基期股的漲多修正，如《3004 豐達科》、《1795 美時》、《6438 迅得》、《4137 麗豐 - KY》... 等，近期在指數墊高同時，部分高基期股陸續修正甚至浮現作頭跡象，此類個股宜避開。被動元件龍頭《2327 國巨》今日一度站上月線和季線，不過尾盤下殺帶動《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》也跟著翻黑，雖然一些二線股如《8163 達方》、《3537 堡達》、《6207 雷科》、《2456 奇力新》... 整理的姿態不算弱，但在指標股有效轉強前，操作上仍需防範風險。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。