【華冠投顧】台股量增價揚 補漲效應顯現

台積電創新高 汽車類股發威

市場焦點股: 鈊象 (3293)、晶電(2448)、迅芯 KY(6451) 及金像電 (2368) 等。盤面資金轉到 PCB 族群，欣興 (3037) 開高走高後拉到接近漲停板 39.25 元作收；多方同時也點火光學股中玉晶光 (3406) 尾盤收 435 元，上漲 6.49%。

控盤用龍頭權值股走勢強弱分歧，指標股中股王大立光 (3008)出現反轉訊號，開高走低殺出大量，終場收在 4600 元、跌幅 1.10%，台積電 (2330) 開高走高收最高，漲 2.64%，收 253 元，可成 (2474) 再次回軟 0.81% 收 244 元，其餘權值股中，聯發科股價震盪小漲 1.38%，收 294.5 元。

台股加權指數技術面呈現跳空爆量小紅 K 線，三大法人買超 99.5 億元，外資買超 58.1 億元，法人連續買超後市場資金開始跟隨追價，金融保險類股指數出現小黑 K 線，量能確再增加，意味著金融股將會回檔。

大盤指數收 10800 點交量 1561.44 億，漲 96.19 點，台股追趕長假期間落後的進度，美中貿易談判大和解已確定，協議將於一個月內簽訂，原本預期 2019 年是空頭年的機會恐怕不回成真，來全球股市再創新高是可以期待的。

作者: 華冠投顧 黃烱烈分析師

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