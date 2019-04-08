〈清明連假受惠〉六福村入園人次多出預期25% 全年來客上看160萬人

清明連假期間，六福 (2705-TW) 強打兒童節慶典活動有效帶動家庭客群，統計 4 天假期入園超過 5 萬人次，較預期多出 25% 的遊客量，同時，六福村贊助 HBL 並招待冠軍球隊玩六福村住六福莊，並舉辦球迷見面會，導入青少年客源，六福力拚，全年入園人數年增 10%，也就是上看 160 萬人次續創新高。

六福村說明，全新規劃近距離動物互動體驗，並於連假期間推出「12 歲以下孩童免費入園，陪同父母每人 520 元」優惠，使來客量優於原先預期 25%，推升動物造型相關商品熱銷，而園內餐廳消費也相當熱絡。

另一方面，六福村強調，除了成功搶下親子族群外，積極經營高中生族群，兒童連假最後一日招待今年度 HBL 男女生冠軍隊伍到六福村和六福莊體驗 2 天 1 夜活動和舉辦球迷見面會，帶動更高的青少年族群討論度。

六福今年適逢集團 40 周年，六福村已規劃一連串節慶活動，日前 228 連假期間入園人次 6 萬人次、年增 40%，這次連假表現也優於預期。

六福指出，去年六福村遊客人次為 140 萬人次，預期全年入園人次再成長 10% 達 150-160 萬人次，目標推升六福村獲利續增 10%，持續作為集團穩定貢獻獲利的金雞母。