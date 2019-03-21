台灣高鐵擬每股配息1.12元 創掛牌新高 清明連假將加開班次

台灣高鐵 (2633) 去年每股盈餘 (EPS)1.9 元，董事會通過擬每股配發 1.12 元現金股利，創掛牌以來最高配發水準，以昨(20) 日收盤價 35.85 元計算，現金殖利率約 3.12%。今 (21) 日盤中股價微幅下跌；而台灣高鐵今 (21) 日也宣布，清明假期疏運期間 (4 月 3 日至 4 月 8 日) 將再加開 6 班次列車，預計 3 月 23 日凌晨零時起開放購票。台灣高鐵去年營收、獲利同步創高，2018 年營收 454.15 億元，年增 4.56%，稅後淨利 106.96 億元，每股稅後盈餘(EPS)1.9 元，董事會決議擬每股配發 1.12 元現金，總配發金額達 63.03 億元。



而台灣高鐵前 2 月營收 77.8 億元，較去年同期成長 6.34%，3 月雖進入傳統旺季後空窗期，不過，因今年 228 為連續假期，有三天旅運高峰都落在 3 月，有利帶動第一季營收優於去年同期。



台灣高鐵 2019 清明假期疏運期間，將加開 211 班次列車 (南下 105 班、北上 106 班)，總計 6 天提供 1,051 班次列車的旅運服務。此外，配合觀光局推出春遊補助，台灣高鐵將衝刺國旅市場，先前推出「搭高鐵．送住宿」、「假日不加價」、「小鎮漫遊一日豐富行」等旅遊專案，可望帶動第二季營運表現。

