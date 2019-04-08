智伸科3月營收月增27% 估Q2穩健成長

汽車動力暨安全零組件大廠智伸科 (4551) 公布 3 月合併營收達 3.93 億元，年增 3%，月增 27.42%；受惠醫療及汽車事業的穩健成長，累計首季營收達 11.13 億元，較去年同期微幅成長 1.22%。智伸科表示，儘管今年首季全球新車銷售市場遭遇逆風表現普遍不佳，但公司汽車事業主力產品因聚焦動力、傳動系統關鍵零組件，包括 GDI(Gasoline Direct injection)、PFI(Port Fuel Injection)等降低引擎油耗並提升效能優化新產品出貨量隨著主要客戶需求提升下穩定放大，全球政府針對汽車廢氣排放標準法規的實施使得相關汽車零組件市場滲透率明顯增加，是帶動智伸科首季營運繳出年成長表現的主要原因；此外，醫療產品的訂單需求穩定增溫，也對首季營運帶來正面挹注效果。



近期全球主要一階 (Tier 1) 汽車零組件供應商包括 Continental、Delphi 等陸續對今年新車市場情況表達看法，普遍認為 2019 年全球新車銷售市場表現與去年同期持平，但引擎動力系統在品牌車廠追求油耗及廢氣排放降低的研發趨勢下，相關產品銷售仍可望伴隨市場滲透率提升保持年成長力道，對於智伸科旗下汽車事業的主力產品提供相當有利的發展環境。



智伸科今年除了新產品陸續通過客戶認證並開始小量出貨，同時也延續去年新舊產品結構優化調整的策略，隨著產品出貨量的穩定提升下有機會進一步創造獲利能力精進的效益。



展望第二季，智伸科認為，旗下醫療及汽車事業表現仍將保持正面穩健的成長步伐。目前整體產線在量產學習曲線保持上升趨勢不變。

