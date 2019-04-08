〈清明連假受惠〉遠百、京站入館人次衝高 拉母親節前哨業績

清明連假期間正值各大百貨上半年大檔─母親節檔期的前哨戰，遠百 (2903-TW) 指出，化妝品、精品雙雙保持 15% 高成長動能，而京站 (2942-TW) 也表示，連假四日買氣熱絡，京站時代廣場累計入館人次達 50 萬人，有利 4 月營運表現。

遠百說明，連假期間規劃一系列親子活動，吸引許多家庭客入館，推升母親節檔期前哨「化妝品搶先購」活動業績，化妝品、精品雙雙保持 15% 高成長動能，而大家電和保健商品祭出 10% 的回饋，也帶動業績成長達 32%。

其中，Mega City 板橋大遠百化妝品搶先購檔期全館業績成長約 6%，4 月 4 日起清明假期業績成長約 18%，化妝品、精品和家電業種成長最多達 30%，靠櫃詢問度較平日增加 10%。

新竹大遠百清明連假期間以精品、家電業種表現最為亮眼，餐廳業者祭出彈珠台和消費扭蛋等活動來吸引親子客群，業績更較去年同期有近 1 倍的成長。

而桃園遠百、台南大遠百均推出兒童節系列活動，童裝業績成長 5-8%，家電、美食街和餐廳也有明顯成長。

而台北市西區百貨業者京站站時尚廣場連假累計進館人數達 50 萬人次，由於滿千送百回饋門檻低，當日消費滿 2000 元送 200 元，並搭配多家指定銀行信用卡消費滿 4000 元再加碼贈 200 元禮券，等同於買 4000 送 600 禮券，回饋率高達 15%。

京站表示，除了化妝品主力業種，在 10 周年大改裝後，看好後續女鞋和飾品兩大區域的成長。