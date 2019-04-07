〈Q2產業景氣展望〉客戶端庫存極低+5G需求增 PCB廠動能穩健向上

第 1 季在美中貿易大戰影響下，客戶端積極調降庫存影響，臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW) 等大型 PCB 廠營收陷入谷底，但在於貿易戰趨緩，業者陸續感受到目前市場恐慌情緒，已較去年 12 月明顯好轉，且在客戶端庫存偏低的情況下，有助第 2 季市場需求提升。

同時，全球 5G 通訊競爭態勢逐漸明朗，5G(Pre-5G) 需求逐步浮現，健鼎主管就指指出，第 2 季起， 5G 的布局需求，有助提升 PCB 產業的訂單能量。

臻鼎董事長沈慶芳表示，預估 5G 全面進入商業化應用階段，時間點應在 2022 年，但業者間的布局將加速，臻鼎目前也已耕耘開發陣列天線、FPC 天線、射頻模塊、天線與傳輸線一體化 FPC 等；健鼎樂觀認為，第 2 季營收將走高到 120 億元以上。

至於，另一對於第 2 季大型 PCB 廠有利的因素，則在新製程應用逐步擴散，台 PCB 廠包括臻鼎、華通 (2313-TW)、景碩 (3189-TW) 等廠都積極開發的類載板 (SLP) 製程，過去僅限蘋果一家客戶使用，目前來看則可望在蘋果手機產品之外有新應用，沈慶芳表示，臻鼎類載板的確有在原客戶手機應用之外，出貨給新客戶、應用在非手機產品之上。

至於，占 PCB 業直接製造成本極高的銅箔基板 (CCL) 來源及價格走勢，臻鼎認為，今年並不受影響，主要在於包括台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 及台燿 (6274-TW) 今年新產能陸續開出後，總產能將較去年增加 16%，各業者初期投入成本高，將積極尋求 CCL 去化，由於價格競爭壓力極大，有助維持原物料價格穩定、甚至有走跌的趨勢。