江蘇關閉響水工業園區 並整頓化工業

3 月 21 日江蘇省鹽城市響水化工園區發生爆炸，死傷人數接近 700 人，並波及 16 家企業，且事發當地所有企業已陸續停產。

而江蘇鹽城市委常委會近期召開會議決定關閉響水工業園區，配合江蘇省緊急公布的「化工產業整治方案」，未來這個化工大省將面臨化工產能大幅削減的衝擊，而相關產業鏈將受到重大影響。

受到衝擊的上市公司有雅克科技、聯化科技、安諾其、江蘇吳中等

作為中國第二大的化工省份，江蘇省目前化工企業高達 6884 家，而根據這次公布的整治方案，到 2020 年江蘇省境內的化工企業數量將不超 2000 家，2022 年進一步減到 1000 家，且 50 個化工園區將壓減至 20 個。

江蘇省化工企業數量大幅減少，意味著全中國化工產能將大減，而中國化工產業將在這次爆炸意外進行大洗牌，產業集中度有機會提升。

圖: 東方財富網, 化工類股走勢日線圖

這次發生事故的天嘉宜公司早在 2014 年 9 月就因為排放超標的廢棄物遭到罰款，而這次大爆炸所在地則是該公司固體廢料存放倉庫發生問題所致。

而業內人士指出，短期來看，此次關閉響水化工園區的決定已超出市場預期，這將對中國農藥、染料產業鏈的供給造成重大影響。主要涉及產品包括間苯二胺、異噁草松、聯苯菊酯、氯苯甲腈等，預計相關產品價格將出現走揚。

至於受惠產品價格上漲的上市公司則有，生產賁亭酸甲酯的揚農化工、擁有鄰氯苯腈產能的百傲化學。此外，海利爾和長青股份是中國菸鹼類殺蟲劑龍頭企業，CCMP 供給緊縮可望推動其價格上漲。