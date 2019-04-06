中國向全球電池主導地位更進一步 福斯汽車與贛鋒鋰業擬簽長期協議

中國向著占據全球電池市場主導地位的雄心邁進了一步，該國最大鋰電池生產商計畫與福斯汽車簽署長期供應協議。

福斯汽車媒體服務部門周五稱，已與贛鋒鋰業簽署為期 10 年的諒解備忘錄，預計將在未來幾個月內達成協議。繼與特斯拉、寶馬汽車和電池生產商 LG 化學達成交易後，這將鞏固贛鋒鋰業作為電動汽車行業主要供應商的地位。

電動汽車生產商正努力確保鋰和鈷等關鍵電池原物料的供應，與此同時，投資者和礦業公司也在試圖評估該領域的成長潛力。福斯汽車稱，全球鋰需求到 2023 年預計將成長一倍以上，這凸顯了保障供應的重要性。這家全球最大汽車製造商的電動汽車開發計畫在傳統汽車行業最具雄心，目標是到 2025 年實現電動汽車達到總體銷售的四分之一。

Benchmark Mineral Intelligence 價格評估主管 Andrew Miller 表示，這份備忘錄表明，終端用戶必須「直接參與採購關鍵的電池材料，以推動他們雄心勃勃的電動汽車目標。」Miller 稱，贛鋒鋰業目前產能不足以滿足其所有客戶未來十年的需求，不過該公司計畫進一步擴充產能。

雖然福斯汽車沒有披露這份擬議協議的具體條款，但這可能是同類型當中期限最長的交易之一，或將提振氫氧化鋰市場規模。贛鋒鋰業與特斯拉的協議期限是到 2020 年，屆時可選擇延長三年，寶馬汽車協議期限為五年，到期可選擇延長三年。

此時交易也正值部分電池原物料價格回落。在對電動汽車革命將提振需求的樂觀預期下，鋰和鈷一度飆升，結果引發供應熱潮，推動這兩種金屬價格在過去一年左右轉而下跌。

少數生產商主導著價值超過 40 億美元的全球鋰市場。贛鋒鋰業去年表示，在需求成長預期下，未來十年仍將面臨供應短缺的威脅。