台股周線收紅總市值站穩32兆 電子類股撐盤主力漲幅居冠

台股在資金追捧下，周線收紅，但因短線追高有壓，加權指數上漲 63.34 點、漲幅 0.6%，上市公司總市值 32.32 兆元, 較上週增加 1,960.35 億元、增幅約為 0.61%。

根據證交所統計，台灣 50 指數收盤為 8,003.11 點，週漲 53.62 點、漲幅 0.67%，寶島股價指數收盤 12,276.66 點，週漲 79.52 點、漲幅約為 0.65%。

以產業類別來看，本周已電子類指數大漲 8.22% 居冠、貿易百貨類指數下跌 2.6% 居冠，未含金融類指數上漲 67.30 點、漲幅約為 0.75%，未含電子類指數下跌 60.25 點、跌幅約為 0.40%，未含金融電子類指數下跌 53.97 點、跌幅約為 0.42%。

證交所表示，本週集中交易市場總成交金額為 4,063.08 億元，全體上市股票成交金額為 3,658.04 億元，股票成交量週轉率為 1.02%。

各產業上市股票交易金額前三名分別為：電子零組件類 746.35 億元、占全體上市股票交易金額 20.40%，半導體類 692.19 億元、占全體上市股票交易金額 18.92%，光電類 528.83 億元、占全體上市股票交易金額 14.46%。

成交量週轉率前三名產業為：電子零組件類 5.54%、光電類 2.26%、其他電子類 1.99%。

統計今年以來 57 個交易日，集中市場總成交金額為 6.25 兆元，市場日平均成交金額為 1,097.51 億元，股票成交量週轉率為 16.15%，股票日平均成交量週轉率為 0.28%。

