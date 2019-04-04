〈清明連假何處去〉桃園、新北都有套裝行程供選擇 臺鹽續推超大主題公仔

清明連假到來，不少地方都值得民眾踩點，其中臺鹽 (1737-TW) 在七股鹽山、苗栗通霄推出南北串聯景點，特別打造高達 6.3 公尺的幸福萌鹿，挑戰全台最大主題公仔，台開 (2841-TW) 則在花蓮推「新天堂樂園」，而接近大台北地區，桃園有南僑 (1702-TW) 與宏亞觀光工廠「巧克力共和國」，都可供民眾參觀。

宏亞 (1236-TW) 主管建議，從八德區的「巧克力共和國」到南僑龜山的觀光工廠車程不遠，民眾出遊若還有時間，不妨一訪 4 月 4 日揭幕的「桃園彩色海芋季」。

而南僑龜山觀光工廠則有異國文化特色，同時園區內有各項 DIY 活動，包括水晶肥皂打印、冠軍小籠包、卡比索蜜糖吐司、小丑冰淇淋聖代 PIZZA、泰式青木瓜沙拉、泰式春捲的 DIY。

南僑龜山觀光工廠內的 DIY 活動。(圖：南僑提供)

臺鹽表示，臺鹽南北串聯苗栗通霄觀光園區、七股鹽山玩創新，規劃兒童節及清明連假好去處，特別打造高達 6.3 公尺的幸福萌鹿，再次挑戰全台最大主題公仔，以最靓的造型帶遊客登上幸福之路，另外還有鹽來館、鹽工廠的知性景點之外，更聯手推出園區主題活動。

同時，全台唯一製鹽觀光工廠「臺鹽通霄觀光園區」，臺鹽指出，園區內有免費參觀的「鹽來館」小型博物館，和付費導覽的鹽品、包裝水工廠，遊客可以到此瞭解鹽的科普知識、歷史和應用，還能進入工廠近距離觀察家家戶戶食用鹽品和包裝水的製程，來趟深度之旅。臺鹽通霄園區內更規劃海洋溫泉溪，可供民眾泡腳 SPA、戶外大型親水廣場、臺鹽生技展示中心，同時，在春節期間安排街頭藝人駐場表演，以及巨型鹽罐裝置與孩童身高萌反差，相當饒富趣味，現場也開放親子 DIY 七彩幸運鹽。

台開在花蓮新構築的新天堂樂園新地點，在清明連續假期中推出國外 outlet 精品，更有 BMW 全新 8 系列新車在新天堂樂園園區展示。

台開花蓮新天堂樂園。(鉅亨網記者張欽發攝)

台開表示，清明假期花蓮新天堂樂園有 Outlet 嚴選快閃，讓你不用出國，也可買齊美國 outlet 名品，大受年輕人歡迎的 Superdry(極度乾燥) 外套優惠銷售，另有 Tommy、CK 、Champion、 A&F 等 20 多種國際知名品牌快閃大折扣優惠。另台北故宮精品也在新天堂樂園展售，迷你翠玉小白菜、辦公室療癒小品、玩不膩的魔性紓壓玩具、精緻的環保筷、托特包、印章，還有故宮南院跟義大利 Rody 公司合作推出的「犧尊版跳跳馬」。

此外，春遊祭祖之旅也是個好提案，龍巖 (5530-TW) 指出，位於三芝的龍巖白沙灣安樂園，園區種植「山櫻花」、「吉野櫻」、「八重櫻」，今年還可欣賞到如白雪般的「流蘇」滿開。龍巖主管指出，龍巖的園區內也提供特色餐飲服務。

同時，延續在三芝的龍巖白沙灣安樂園行程之後，龍巖主管也說，可續往富福頂山寺 (貝殼廟)、芝柏山莊、八連溪農場，下午可安排到石門青山瀑布或是富貴角燈塔往回到淡水老街大啖傳統美食，再搭乘新開通的「淡海輕軌」欣賞沿路的海景。