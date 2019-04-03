〈康控-KY法說〉車用、消費性布局開花 營運估逐季增 毛利率持平去年

康控 - KY(4943-TW) 今 (3) 日召開法說會，會計經理戴暐倫指出，雖然蘋果 iPhone 銷售不佳，但車用機構件、消費性電子零部件下半年比重逐漸提升有助降低影響，預計營收可望逐季成長，全年毛利率則可望維持去年水準。

戴暐倫表示，聲學元件在去年 11 月中 iPhone 銷售放緩後，下游客戶拉貨動能也是逐周衰退，12 月基本上是停機暫停生產，直到今年過年後，庫存去化才告一段落，而目前價格是有呈現下滑，但跌價幅度並沒有很大，至於今年新的產品規格與價格，還在跟客戶討論。

不過，原定首季出貨的車用鏡頭以及照明產品，因客戶認證時間較長，延後出貨，車用鏡頭最快第 2 季才會出貨，照明產品則可能要等到下半年，加上產品量價呈現下滑，也對上半年營運造成壓力。

不過戴暐倫認為，下半年車用產品出貨後，營收比重可望提升至 1 成，拓展消費性電子零組件，也預計在下半年會有明顯變化，加上進入 iPhone 新品出貨旺季，整體營收可望逐季升溫，毛利率則估計與去年相同。

而為解決過度集中在單一客戶、單一產品的問題，除了車用以及其他消費性電子相關產品外，康控也切進無線耳機領域，目前已經有陸續送樣給客戶，但產品效益，公司認為還需要時間發酵。