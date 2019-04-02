撤店風狂吹台北市東區商圈 首季店面空置率飆升到15.6%

台北東區商圈繼知名餐館永福樓吹起熄燈號後，關店的骨牌效應受到關注。根據商仲瑞普萊坊市場研究暨顧問部統計，東區第 1 季店面空置率已達 15.6%，與 2017 年第 4 季超低空置率 6.4% 的榮景相比，不過短短一年，實質關店數量翻倍成長。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，若再加上 Forever 21 在第 2 季退出商圈，短期內空置率斷崖式滑落的現象未見回頭。

瑞普萊坊工業暨零售資深總監李誠慶指出，傳統販賣業在電商、新零售、體驗經濟的席捲下，勢必轉型，東區是一個高房租門檻下，新陳代謝最鮮明的案例。而且東區目前大型商業設施只有 5 家、總樓地板面積 5.1 萬坪，但信義計畫區有 14 家百貨、15.6 萬坪，規模差距大，再加上活動的豐富性、地標建築、頂級商辦、飯店、展覽館及交通轉運站等加持，空間的「重力法則」磁吸人潮、錢潮移動。

但另一方面，台北市的新興商圈，除了信義計畫區外，大直重劃區有整體規劃及後進者優勢，規劃的商業版塊又夠大，可掌握潮流，第一時間即時導入最適產業、最新硬體、最優營運模式，在市區傳統街邊店商圈一片轉型陣痛中，逆勢成長、強勢崛起，值得關注。

李誠慶指出，以餐飲業為例，根據經濟部統計，去年台灣餐飲業年營業額達 4,731 億元，年增 4.59%，不但營業額持續創新高，且年增率更為近 7 年新高，完勝零售業的 3.18%、批發業的 3.58%，可謂「得餐飲者，得天下」。也帶動近期開業的大型商業設施，如南山微風、大直 ATT 4 RECHARGE，從空間規劃、營業設施配置都以拉高餐飲營業比重至四成以上為致勝關鍵，增加消費者體驗小確幸的樂趣。再加上行銷活動的帶動、租戶組合的安排、物業管理的精緻，都放大商業設施的競爭優勢。

李誠慶認為，在大環境不確性仍高的狀況下，東區屋主要有維持基本商業動能的共識，適時回應市場需求，提供更多價格、服務上的配合彈性，而想進東區的業者要有「輕、薄、短、小」的經營概念。以輕資產策略，在營運的固定、變動成本都要精打細算，講求薄利多銷、周轉快、翻桌數多，搶營收量，創造話題、集客效果；並則因應網路世代，要注意與消費者的甜蜜期短，隨時調整營運產品、行銷策略；要有消費分眾的概念，鎖定潛在客層，深掘商機、專注經營。