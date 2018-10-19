〈房產〉連鎖餐飲實力強 月租百萬元承租 稱霸東區2樓店面王

台北市忠孝商圈人流減少，沿街店面空置率攀高，價格待租店面較 2 年前已下修，不過依實價揭露資料顯示，忠孝東路四段上的一間 2 樓店面租賃案，此次實價揭露成交單價為每坪 5369 元，較 3 年前高出 48%，月租金高達百萬元，該筆 2 樓由連鎖餐飲業承租店面，租金單價是目前東區實價登陸最高價的 2 樓店王。

在信義與西門兩大商圈磁吸效應下，商圈重心已移轉，商仲業者調查，今年第 3 季台北市主要零售商圈租金，以忠孝商圈變動最大，店面空置率上升 3.8 個百分點，來到 7.8%，主要為服飾品牌持續撤點，若將特賣會視為空置計算，忠孝商圈整體空置率將攀升至 11.2%，租金也明顯下修。

戴德梁行指出，忠孝商圈多數空置店面租金開價，較 2 年前已下修 15-20%，房東降租以提升承租意願效果尚不明顯。

但依最新實價揭露資料顯示，台北市東區忠孝東路四段上有一間 2 樓店面租賃案，此次實價揭露的成交單價為每坪 5369 元，月租金達 100 萬元，不過對比實價登錄歷史成交行情則可發現，3 年前租賃揭露總價為 68 萬元，每坪 3617 元，反而今年揭露價格，還高於 3 年前的成交價。

該店面先前由外商銀行承租，由於租賃面積有 1 樓與 2 樓，但實價資料僅揭露 2 樓的租金資料，外界無法得知究竟 1、2 樓租金怎麼分拆，且 2 樓也非單獨對外出租，當年的租金水準可能也會比較單獨出租使用低，因此實價資料出現 2015 年 8 月 2 樓月租 68 萬元，折合每坪租金 3617 元，但今年 1、2 樓拆分出租後，2 樓最新租金行情為 100 萬元，每坪 5369 元，目前由連鎖的餐飲業者承租，1 樓店面目前則刊登每月 190 萬元招租中，單坪招租金額接近 2 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，該 2 樓店面因為使用效益提升，的確有可能反應在店租上，根據實價揭露的租金行情資料顯示，過去六年東區二樓的最高單坪租金水準約 5369 元，而單坪 5000 的租金水準，也接近東區商圈巷弄內的店面行情。

實務上也可發現，有一定規模的餐飲業者能夠承受租金行情的上限大概為每月 30 萬元，單坪租金也約為 5000 元左右的水準，由於後續還要投入裝潢費用，檔次越高的餐飲業投入的資金越高，且有些訴求服務品質的餐飲業者，人事費用支出也會相對較高，因此若是店租過高勢必侵蝕餐飲業者的利潤。

台北市東區忠孝東路商圈面臨人潮移轉與消費習慣改變的挑戰，包括西區的西門町持續吸客，信義計畫區的百貨公司越開越多，商圈也會吸納東區的逛街人潮，加上電商改變部分的消費習慣，的確東區不比從前的黃金年代，但曾敬德認為，東區忠孝東路商圈仍有不錯的消費人潮與廣告效應，即使經歷不同業種的替代，精華路段的沿街店面仍吸引藥妝、體育用品等業者進駐，餐飲業則是東區的另一個亮點。