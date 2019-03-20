〈房產〉北市東區店面空置率雖高 仍有單店逾億元的成交案

台北市東區商圈知名品牌店面退租案例不斷浮現，但仍有金主選擇危機入市，依據內政部實價登錄近期揭露資料，東區大安路一段在今年 1 月出現一筆店面交易，交易總價 1.3 億元，交易面積約 48.28 坪，每坪單價約 269.2 萬元，是實價登錄揭露資料中、大安路一段上單價排名第七高的店面。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，大安路橫跨忠孝東路，大安路一段上有許多時尚精品，雖然人潮不如忠孝東路多，因此店家大多以培養老客戶為主，大眾品牌較少，商品有特殊性，或是具有品牌效益的商家，較能吸引顧客，另一方面，也因店租比忠孝東路低，招租相對容易，且該路段長久以來都以時尚潮流為主，故符合行情的店面釋出，仍有買方願意接手。

熱門商圈通常釋出稀少，且東區雖然在這幾年吸客力不斷下滑，空置率也提高，但店面總價仍居高不下。

住商不動產仁愛光復店經理黃獻寬表示，大安路在東區，與 216 巷及延吉街都是許多店面布局的主要街道，而大安路一段的店租約一坪 8000 元，該筆交易單價 269.2 萬頗符合目前市場成交

行情，且該坪數接近 50 坪，因此總價超過 1 億元也在買方對於東區店面的接受範圍內，此外，東區即使店面效益不如過往，但仍有其指標性，故店面總價超過 1 億實屬正常。

郎美囡指出，近年由於電商衝擊性強，店面的效益備受考驗，不過著重體驗、或是獨特性高的商品，在店面的需求度上高，且由於消費模式的改變，許多店家以培養老顧客為行銷主力，也減少對過路客層的依賴性。