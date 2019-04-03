〈房產〉北市學區宅 市大附小周邊每坪成交價120萬元最高

區位優秀的學區宅，成為目前在已婚、育幼家庭的選擇購屋重要考量，房仲業者依內部調查及成交分析資料顯示，有 27.8% 的「現代孟母」購屋時，優質學區鄰里、考慮孩子將來入學就讀的學區，當中甚至有 42% 的家長不會再考慮其他條件。

不過到熱門學區置產要付的代價也不低，例如台北市熱門的明星小學，每坪單價都至少落在 6 字頭以上，主要是因熱門學區內的明星小學往往位居市區蛋黃地帶或熱門路段，房價本來就相對較高。其中中正區市大附小學區宅，目前每坪成交單價 120 萬元最高，大安區新生國小學區宅，每坪成交價也達 97.29 萬元。

中信房屋依據客戶資料與購屋目地進行交叉分析，發現新婚或已有新生兒的購屋買方，置產考量上除會關心生活機能與交通條件外，還有 27.8% 會考量將來孩子入學的學校學區。這類為下一代操心的買方，除會以置產設籍的方式搶占學區名額，也曾考慮過租屋設籍或找明星學區的親友遷戶口。

中信房屋研展室副理張漢超表示，受少子化影響，追逐明星國小學區的盛況雖不若以往，但像是臺北市中正區的國語實小與市大附小，松山區的敦化國小、大安區的國北教大實小這類連年額滿的明星小學，還是有不少家長會想搶進學區內，除了想盡辦法找親友遷戶口，甚至還會直接到學區內置產。

張漢超表示，想入住學區內，可請仲介業者找尋學區內較外圍的物件來進行評估，而設籍熱門學區也一定要注意相關規定，包括設籍需年滿多久，是否需要提出居住事實證明，有無附加其他審查條件等。

目前，台北市政府則是有「台北市新生入學資訊網」可供查詢學區資訊，也是可供選擇學區購屋的參考。