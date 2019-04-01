三大法人買超145億元 但要留意量價問題 爆量收黑、台股假突破

台股今 (1) 日虎頭蛇尾，最高衝到 10735.07 點，雖然一度突破前高，成功再創下今年新高，但開高走低，終場只小漲 1.59 點，收相對低點的 10642.63 點，爆量收黑，形成短線「假突破」。不過，今天最搶眼強攻漲停的鴻海，獲得三大法人全面青睞，合計買超 58589 張，其中外資、投信對鴻海都是買超居冠，外資更狂掃 4.37 萬張，力拱鴻海重返台股市值二哥。

觀察三大法人操作，外資及陸資買超 93.06 億元，已經連三買，而投信和自營商也都已經連二買，今天分別買超 9.12、43.27 億元，三大法人合計買超 145.45 億元，創 2 月 25 日、約一個半月以來最大買超金額。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 368 口至 27386 口，其中，外資則在期貨翻多，多單加碼且空單減碼，淨多單增加 920 口至 58766 口。

外資今天集中火力在權值股，尤其鴻海去年第 4 季財報讓外資驚艷，外資將鴻海投資評等升為「買進」，目標價從 75 元大幅提升至 93.5 元，不但喊買也身體力行，加碼鴻海 4.37 萬張居買超冠軍，且已經連 5 天買超。

不只外資大買鴻海，投信也買超鴻海 7836 張居冠，自營商則買超 7008 張，三大法人都是鴻海今天亮燈漲停、重返市值二哥的大功臣。

除了鴻海，欣興也獲外資買超超過 2.2 萬張，外資買超元大滬深 300 正 2、台積電也都有破萬張，其餘中華電、華通、富邦上証正 2、緯創、群創、元大 S&P 原油正 2 等買超張數都超過 7000 張。

外資賣超還是可以看到明顯維持狙擊金融股的跡象，新光金才因上周法說會後獲外資買超，今天旋即遭外資翻臉倒貨 4.75 萬張，為外資賣超之首。

富邦 VIX 則被賣 3.5 萬張，中信金也遭賣超 1.3 張，而聯電、南電、開發金、中石化、國泰金、臻鼎 - KY、南亞科，也都入列前 10 名賣超。其餘兆豐金、永豐金、彰銀、華南金、中壽、合庫金、台新金、玉山金等，雖然不是賣超前 10 名，但也都見到外資賣超蹤影。

今天的籌碼面不但需要留意三大法人買賣超，還要關注量價關係，整體來說，雖然三大法人今天大買 145.45 億元，但加權指數終場只小漲 1.59 點，成交量突破 1500 億元以上，今天大盤最大的問題就是日 K 線帶量收黑，同時也出現短線「假突破」，目前以多方來說，短線防守點在週五的量增紅 K 低點 10525，此點若被跌破，要留意多方轉弱。