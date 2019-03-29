外資著墨陸股ETF 三大法人合買109億元 首季加碼1417億元

三大法人今 (29) 日同步買超，合計大買超過百億元、達 109.89 億元，推升台股今日強漲 104.78 點，收在 10641.04 點，多頭蓄勢挑戰前高 10667 點，也讓今 (2019) 年首季大漲 913 點、9.39%，三大法人第一季合買 1417.62 億元貢獻很大。

外資及陸資買超 65.82 億元、自營商買超 42.37 億元、投信買超 1.7 億元，三大法人合計買超 109.89 億元。其中，外資連 2 買，自營商和投信都由賣轉買，使得三大法人終結連 4 賣，且不買則已，一買就是超過百億元大手筆。

若是從月份來看，外資和自營商本季月月買超，投信則由 2 月的賣超重回買超行列，不過，值得留意的是，外資第一季買超雖然在今天重回千億元之譜，但是，整個 3 月，外資累計才小買 17.3 億元，相較於 1 月買超 369.6 億元、2 月買超 647.2 億元，3 月明顯縮手。

不過，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 130 口至 27754 口，其中，外資在期貨偏空，多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3055 口至 57846 口。

再來看外資今天個股操作，大舉著墨陸股 ETF 和金融股，元大滬深 300 正 2、富邦上証正 2 為外資買超冠亞軍，分別獲加碼 4.1 萬、2.4 萬張；元大台灣 50 反 1、開發金、緯創都有上萬張買超；臺企銀、中鋼、京元電子、國泰中國 A50 正 2 也都在外資買超前 10 名之列。

而華南金、上海商銀、玉山金、台新金雖然沒在前 10 名，但也都緊追在後，深獲外資買盤青睞。

外資賣超部分，富邦 VIX 遭外資賣 2.79 萬張居冠，中信金被出脫 9117 張，欣興、聯電、英業達、遠東新、臻鼎 - KY、華新、兆豐金、中橡也都是外資倒貨標的。

值得關注的是，自營商買超與外資「英雄所見略同」，也是押寶在陸股 ETF，而且有過之而無不及，其中，狂買元大滬深 300 正 2 高達 13 萬張，且前 10 名買超中，陸股 ETF 就強佔 7 名，其餘 6 檔分別為：富邦上証正 2、國泰中國 A50 正 2、富邦中証 500、元大上證 50、國泰中國 A50、元大 MSCI A 股。