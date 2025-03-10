新信號？歐洲議會撤銷限制議員與部分中國官員會面規定

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-03-10 08:00

‌



據香港《南華早報》上周五（7 日）報導，歐洲議會日前已撤銷限制議員與部分中國官員會面的規定，被視為中歐關係可能回暖的新跡象。

2021 年歐盟以新疆人權問題為由，單邊對華制裁，中方對此提出嚴正抗議和強烈譴責，並隨即對相關歐洲議會議員和委員會等發起反制措施。

‌



歐洲議會又在 2023 年 4 月制定了相關限制措施，規定只要歐洲議會議員仍在中方制裁名單上，就不會邀請中國人大代表訪問，也不會派官方代表團訪華，但允許在某些情況下進行有限雙邊接觸。

「然而，歐洲議會對中國的強硬立場在今年 2 月一次高級別會議上出現鬆動。」《南華早報》稱，歐洲議會議長梅措拉當時向高級議員提議，撤銷這些針對中國的限制措施。

歐洲議會發言人證實了有關限制規定的變化。「有關與某些第三國代表接觸的非約束性方針是在非常特定的時間和背景下發布。」該發言人說，當時歐洲議會正在全面調整內部規則，包括訪問任務、會議申報和進入大樓的規定。

2024 年 11 月，歐洲議會已提出更健全、透明的新內部規則，這意味著早前的指導方針已經多餘，甚至可能讓人混淆。

《南華早報》認為，對北京來說，歐洲議會這一調整是一種勝利。2021 年 3 月，中歐投資協定因制裁風波被無限期擱置。專家普遍認為，重啟中歐投資協定需中歐相互解除制裁。