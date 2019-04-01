【亞洲投顧】大盤再度創高，多單就是獲利

◆盤勢分析

今天大盤量增上漲，終於來到龍哥規劃的缺口目標 10707 點，當初規劃很多朋友懷疑，現在不是來了嗎？目前當然還是多方趨勢，下一個目標為 10839 點，短線支撐 10458 點，沒跌破多方都算強勢。波段多單就是簡單大獲利，今天再度大賺 + 32 萬元，實際操作實際獲利；今年一月到三月已經大賺 + 242 萬元，都有實際對帳單分享，簡單操盤簡單獲利；3596 智易和 6290 良維以及 4953 緯軟和 3324 雙鴻，都從 11 月開始分享推薦操作，每一檔都有大波段漲幅，有買有獲利；看看台客 - 6278 台表科和 2367 燿華一路創高，6213 聯茂和 2383 台光電和 3037 欣興創高，然後換 3017 奇鋐接棒漲停，續抱就是拉開獲利，大家到底有沒有賺呢？龍哥準備佈局新主力股，快點跟上。



之前 1/2 親帶會員實際對帳單的波段多單大賺 + 85 萬元；大盤正式止跌之後，1/9 波段多單大賺 + 55 萬，先前大盤千點下跌和 600 點反彈，龍哥非常早之前就規劃，大盤跌破短線支撐 10940 點，偏空操作，親帶會員實際對帳單，波段空單累積大賺 + 268 萬；然後反彈行情，親帶會員大賺將近 + 100 萬；12/3 出現 + 50 萬的獲利；1/2 出現 + 85 萬的大獲利；2/20 又出現 + 54 萬元大獲利；3/12 出現大賺 + 130 萬的獲利；自動下單，3/22 又出現 + 56 萬的獲利，順著趨勢操作，享受獲利。

資金持續輪動，留意籌碼穩定的主力股。多方格局股票有，6412 群電，2312 金寶，3017 奇鋐，2454 聯發科，6147 頎邦，3034 聯詠，6176 瑞儀，2392 正崴，6245 立端，6278 台表科，2367 耀華，2383 台光電，6213 聯茂，8046 南電，8215 明基材，2455 全新，3105 穩懋，8210 勤誠，2480 敦揚科。

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 9427 開始偏多操作，跌破 10458 點停利出場；空方操作者帶量跌破 10274 點開始偏空操作。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估