杏國胰臟癌新藥獲國際肯定 有利全球三期臨床收案

杏國 (4192-TW) 今(1)指出，正執行全球三期臨床試驗胰臟癌新藥 SB05PC，獲得國際獎項認同，將有助臨床試驗受試者招募外，更有利未來 SB05PC 業務推動。

CARE Awards 2019 目的在表揚生物製藥行業的成就，由權威的生技行業研究分析機構 Pharma Intelligence 主辦，每年在美國波士頓舉辦。Pharma Intelligence 專注於提供臨床研發、監管審批、市場競爭、業務發展等方面的權威分析報告與諮詢服務。

杏國入圍今年罕見疾病藥物開發卓越獎 (Excellence in Rare Disease Drug Development)，入圍者還包括美國、歐洲、日本等國際製藥大廠，顯示杏國研發成果已揚名國際。

杏國強調，對抗罕見疾病是具挑戰性的任務，體現了製藥行業如何解決未滿足的醫療需求，評審委員將選出在罕見疾病領域具有最大潛在影響的藥物開發計劃或試驗。

杏國的胰臟癌新藥 SB05PC，是針對胰臟癌患者使用 FOLFIRINOX 一線治療失敗後之主要二線用藥，合併治療後約可延長整體存活期達 13.7 個月，優於現有藥品表現。杏國表示，與國際傑出藥廠一起入圍罕見疾病藥物開發卓越獎，顯見杏國在胰臟癌用藥的研發與推廣，在國際上受到相當的肯定。

罕見疾病用藥近年受到各國政府重視，除立法鼓勵製藥業投入罕見疾病的新藥開發外，從新藥的批准也感受到罕見疾病備受關注。美國食品藥品監督管理局 (FDA) 在 2018 年批准 59 款新藥，創下歷史新高，其中有 34 種新藥用以治療罕見疾病或「孤兒」疾病，占了 2018 年獲批新藥的 58％之多。

SB05PC 已分別取得歐洲藥品管理局 (EMA) 及美國 FDA 的胰臟癌孤兒藥認證資格 (ODD)，且於去年初申請突破性治療(Breakthrough Designation) 認定。目前正於美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯、以色列等七國核准執行三期臨床試驗，杏國入圍 CARE Awards 2019 的罕見疾病藥物開發卓越獎，有利 SB05PC 進一步推廣，加速臨床收案速度，更有助於未來 SB05PC 業務推動。