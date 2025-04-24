避險基金大亨Griffin砲轟川普：玷汙美國資產聲譽 還讓國家變窮20%

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-24 20:30

‌



有「避險基金之王」之稱的 Citadel 創辦人 Ken Griffin 砲轟川普關稅政策，認為其正在損害美國資產的良好聲譽，並且讓美國在 4 周內變窮了 20%，貿易戰打到至今已「毫無意義」，不會產生任何贏家。

Griffin 周三 (23 日) 在世界經濟峰會上接受媒體採訪時表示，川普的行動過快，疏遠了盟友，並玷污了美國資產曾經「無可比擬」的良好聲譽，包括美國國債、美元強勢和國家信用度。

‌



Griffin 稱，儘管總統可能已經發現了真正的問題，但他解決問題的方法似乎並沒有奏效，而且不太可能重振美國製造業。

他還將當前情況與哈佛大學的遭遇相提並論，認為川普政府對這所美國頂尖學府的施壓，無異於「攻擊美國最卓越的品牌之一」。

這位對沖基金大佬警告，這場貿易戰已經變得毫無意義，而「美國」這個品牌置於風險之中，要修復已經造成的損害，可能需要一輩子的時間。

近幾週來，川普在關稅問題上態度反覆無常，以及一度高喊解僱聯準會主席，隨後又改口並沒那個意思，使得投資者紛紛拋售美股和美債，市場劇烈波動，深層的不安情緒持續存在。

Griffin 對川普旨在透過關稅復興美國製造業的核心目標表示強烈懷疑。他認為，人們不會籌集資金在美國建廠，因為政策的波動性實際上破壞了試圖實現的目標。

他以歐元為例，美國「在 4 周內就變窮了 20%」，這種經濟環境不會產生任何贏家。他解釋道，「當蛋糕迅速縮小時，沒有所謂的大好機會，所能做的只有勉強維持，不被淹沒。」