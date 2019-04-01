玉晶光上演軋空行情？股價直逼400元大關 創7個月新高

光學鏡頭廠玉晶光 (3406) 上週董事會決議將投入 18.82 億元資金購置設備擴充產能，市場解讀對光學鏡片產業後市看好，激勵買氣回籠，今天盤中再度攻頂，掛買張數逾 2000 張，股價直逼 400 元大關，創下 7 個月來新高。玉晶光為蘋果概念股之一，主要供應 iPhone 鏡頭，累計 2018 年全年合併營收 79.14 億元，毛利率為 38.75%，稅前盈餘為 12.36 億元，稅後盈餘為 9.36 億元，年減 10%，每股盈餘為 9.38 元，董事會通過配發 3.5 元現金股利，配發率為 37.3%，預計 6 月 26 日召開股東會。



以籌碼面來看，玉晶光融券餘額攀升至 3932 張高檔，券資比為 54.51%，頗有軋空行情味道。



玉晶光為 iPhone 前鏡頭鏡片供應商，去年打入 iPhone XR 主鏡頭鏡片供應商之列，公司仍看好多鏡頭發展趨勢與車載應用，日前市場傳出，玉晶光已經打入華為 P30 系列手機相機供應，隨著公司積極擴產下，營運可望逐步提升。